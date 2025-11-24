En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
SECTA EN YARUMAL
EE. UU. - VENEZUELA
ANTES DE LA NIEVE
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / VIDEO: Nicolás Arrieta tuvo fuerte altercado tras concierto de Blessd en Bogotá por presunto robo

VIDEO: Nicolás Arrieta tuvo fuerte altercado tras concierto de Blessd en Bogotá por presunto robo

El influencer Nicolás Arrieta denunció haber sido víctima de robo, golpeó con una mazorca al presunto ladrón y criticó a la Policía tras un altercado a la salida del concierto de Blessd en el Vive Claro Arena, en Bogotá.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
Roban a Nicolás Arrieta a la salida del concierto de Blessd
Los hechos se presentaron el pasado sábado, 22 de noviembre a las afueras del Vive Claro.
TikTok: @cristian.mc8

Publicidad

Publicidad

Publicidad