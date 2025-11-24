VIDEO: Nicolás Arrieta tuvo fuerte altercado tras concierto de Blessd en Bogotá por presunto robo

Lo que para muchos fue una noche de música, experiencias y buenos recuerdos, se convirtió en un panorama hostil para el reconocido creador de contendio Nicolás Arrieta, ya que el pasado sábado 22 de noviembre, luego de la presentación que Blessd ofreció en el Vive Claro Arena, se presentó un altercado a las afueras del recinto, cuando el influencer, protagonista de la tensa situación, acusó públicamente a un hombre de robarle una cadena.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

¿Cómo fue el supuesto robo a Nicolás Arrieta?

Los hechos se dieron al finalizar la presentación de "El Bendito", cuando el público se disponía a salir del recinto. Arrieta se encontró con algunos seguidores, quienes le estaba pidiendo fotografías. En eso, un hombre aprovechando el "tumulto" se acercó hacia el creador de contenido y le jaló la cadena, a lo que Arrieta, según su versión, se dio cuenta y buscó agarrarlo. "Cuando lo agarra, el man le pasó la cadena a una vieja y ella a otro man”, declaró Manuela Ortiz, acompañante del influencer en el momento de los hechos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A través de sus redes sociales, Arrieta y Ortiz explicaron lo que sucedió con el hombre que presuntamente lo robó, afirmando que "me arrancó la cadena, lo cogí así y le dije a la policía: identifiquenlo, requísenos a los dos y nos vamos para un CAI. Y la policía no hizo nada". Varios videos, que circularon masivamente en plataformas como TikTok, mostraron al influencer notablemente alterado, señalando al supuesto responsable de haberle arrancado la cadena.

La molestia de Arrieta escaló cuando al solicitar la identificación y la requisa por parte de las autoridades hacia el sujeto, la respuesta que recibió fue contraria, mencionando que se lo querían llevar a él. "Al man no se lo llevaron, me llevaron solo a mi y me querían llevar a la UPJ, me amenazaron con arrestarme, que me iban a meter un taser. Obviamente yo estaba re alterado como le pasaría a cualquier persona", dijo. En medio de la frustración Arrieta tomó una mazorca que llevaba en la mano y golpeó con ella al sujeto señalado.



Publicidad

Arrieta enfatizó que la pérdida material de la cadena era secundaria. Su mayor indignación se centró en la respuesta policial. Según su declaración, él solicitó a la Policía que detuvieran al hombre identificado como ladrón, pero en lugar de eso, evidenció cómo lo detenían a él. "La cadena es lo de menos. El problema es que (el sujeto) está robando y nadie hace nada", agregó.

Además, el influencer compartió algunas respuestas que recibió por parte de sus seguidores, los cuales afirman que, según él, no es la primera vez que suceden este tipo de incidentes con estas personas a las salidas de algunos conciertos, en los que buscan "robar celulares, cadenas, billeteras, entrando y saliendo de los eventos", se lee en una de las respuestas. También, Arrieta justificó su actitud, insistiendo en que cualquier persona que es robada reaccionaría de manera similar, especialmente si las autoridades no ofrecen una solución al caso.

Publicidad

La viralización de las imágenes del altercado ha generado un debate en redes sobre la seguridad ciudadana en eventos masivos. Mientras que algunos usuarios criticaron el uso de la fuerza por parte del influencer, otros se solidarizaron con él, argumentando que su reacción es un reflejo de la frustración que sienten los ciudadanos ante la delincuencia. Lo que comenzó como una velada musical exitosa para Blessd culminó con un episodio tenso que sigue siendo recurrente en la capital del país.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL