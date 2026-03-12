Malú revela el "ritual" que hace con Jorge Alfredo Vargas previo a la emisión de Noticias Caracol

En entrevista con Lo más viral, de Noticias Caracol en vivo, María Lucía Fernández, cariñosamente conocida en Colombia como Malú, abrió su corazón sobre su trayectoria, su vida personal y la amistosa relación que mantiene con su compañero de set de gran parte de su vida, Jorge Alfredo Vargas. La periodista, que se ha convertido en un referente de la televisión colombiana, compartió anécdotas que van desde sus inicios en computadores de blanco y negro hasta el fenómeno digital que la convirtió en tendencia tras las recientes jornadas electorales.



"No tenía ni idea qué es un meme": Malú

Uno de los puntos más divertidos de la charla fue su reacción al descubrir que su imagen se había vuelto viral en las redes sociales. Malú confesó que su conocimiento sobre el mundo digital era prácticamente nulo en ese momento. Al respecto, relató: "No tenía ni idea. Yo les dije ‘¿tendencia? ¿Eso qué es?’. Digamos que se formó tendencia por los muchos años, porque no es la primera vez que me pongo las gafas y que me las quito, pero hay que decir que yo comencé a cubrir elecciones sin gafas. Después de los años ya necesito las gafas y eso pues les divierte y es una forma simpática y real. La gente me ha visto crecer y, en el buen sentido de la palabra, envejecer”.

Incluso, Malú profundizó en su sorpresa ante la creatividad de los usuarios. "Esto de las redes sociales estoy aprendiendo poquito a poco, despacio. No tengo ni idea qué es un meme, ya después entendí, pero en positivo, no tendencia al negativo, que es lo importante".



El "matrimonio profesional" de Malú y Jorge Alfredo Vargas

Uno de los ejes centrales de la entrevista a Malú fue, sin duda, su relación de amistad y trabajo con Jorge Alfredo Vargas, también presentador de Noticias Caracol. Malú describió su vínculo con Jorge Alfredo como un "matrimonio profesional" que ya ha superado hitos históricos en la televisión colombiana. Sobre esta unión de dos décadas, explicó que

"con Jorge Alfredo somos la pareja que más años llevamos al aire juntos en una emisión de noticias, porque sí ha pasado en la historia de la televisión colombiana, pero han saltado de un lugar a otro o de un horario a otro, pero con Jorge Alfredo yo creo que nosotros ya este año rebasamos la barrera de Pacheco y Gloria Valencia de Castaño, mi gran referente, mi gran maestra y Pacheco, a quien quisimos mucho".

A pesar de llevar tanto tiempo trabajando codo a codo, Malú habló sobre lo diferentes que son en su rutina diaria y personalidad: "Somos completamente distintos. Jorge Alfredo siempre se arregla la corbata, yo nunca me arreglo si salí o no salí; Jorge Alfredo se da tres veces la bendición, yo nunca me doy la bendición, yo me tomo un termo con agua; Jorge Alfredo pica unas galletas yo tengo yogur griego con arándanos sin azúcar. Opinamos distintísimo, yo subo montaña, él se va con sus amigos; él socializa, yo me voy a una montaña y hago yoga sola, y nunca hemos tenido en tantos años ni una diferencia ni una pelea. Tenemos tan buen ambiente de trabajo entre los dos que ya nos conocemos”.



Esta complicidad es la que les permite sortear las dificultades de la transmisión en vivo: "Solamente con mirarnos, yo ya sé que él maneja el tema, yo no lo manejo y él me respalda, o de pronto él me mira, no está seguro del dato, yo él me mira y me da paso a mí y yo lo cubro. Entonces es trabajar con una persona que en cualquier momento, que todos podemos tener malos momentos, todos podemos resbalarnos, pero está un compañero que te sostiene que te apoya para que eso al aire no se note".



Así se prepara Malú para unas eleccines presidenciales

Haciendo un repaso por su experiencia periodística, Malú recordó cómo ha cambiado el oficio desde que ella empezó, destacando la evolución tecnológica y los retos de las coberturas electorales que tanto estrés le generan: "Yo comencé en computador en blanco y negro, yo alcancé a votar con papeleta y el dedo en la tinta. O sea, esto sí ha cambiado mucho, pero, por fortuna, en muchas cosas para bien. Cada vez Colombia tiene la fortuna de tener un sistema absolutamente completo, así lo critiquen. A mí cada 4 años antes de elecciones me da gripa por la ansiedad y el estrés que me produce. Tengo que ir a la Registraduría, los números que funcionen en el computador, que entren los datos; yo creo que se me bajan las defensas. Es una responsabilidad muy grande”.



En el ámbito personal, Malú habló sobre la relación con sus hijos, admitiendo que su carrera le exigió ser, en ocasiones, una madre que no estaba mucho tiempo en casa, aunque siempre presente en afecto: "A mis hijos les tocó una mamá que madrugaba, que viajaba; tuve una muy buena niña que me ayudaba con ellos. Ellos estuvieron con una mamá ausente la mayor parte del tiempo. No me tocó el diente que le salió porque estaba viajando haciendo un cubrimiento por fuera, el primer día que se iba al colegio no lo pude dejar en el bus porque yo madrugaba a las 4:00 de la mañana, pero son unas por otras. Ni ellos se quejan ni tampoco les hizo falta ni tampoco me da a mí pues golpes de pecho y quiero devolver el tiempo atrás”.

Hoy en día, Malú disfruta de una nueva etapa con sus hijos ya independizados y de su matrimonio, bajo una filosofía de vida: "Hagámonos la vida fácil". “Es mi segundo matrimonio, pero estamos digamos en un momento rico, cómodo, solos. ¡Qué delicia!”.

Malú finalizó la entrevista reflexionando sobre el paso del tiempo y cómo no pelea con la edad, aceptando sus "patas de gallina" y sintiéndose orgullosa de seguir vigente en una pantalla tan exigente, abriendo camino “para las mujeres que vienen detrás”.

