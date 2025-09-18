María C. habla sin filtros: así nació la química con Lucho en el cubo del Desafío: "Fue mutuo"

La eliminación de María Camila del Desafío Siglo XXI no solo dejó huella en la competencia, también encendió la conversación fuera de cámaras. En entrevista con Lo más viral, la exparticipante habló abiertamente de lo que sucedió con Lucho dentro del cubo, donde compartieron momentos que los televidentes no pasaron por alto.

“Llegué al cubo y empezamos a hablar. Poco a poco sentimos una química, algo que simplemente fluía. Fue mutuo, inevitable, y ahí fue cuando nos arrunchamos y pasó lo que todo el mundo vio: el beso”, confesó María C., dejando claro que la conexión con Lucho tuvo una intención distinta a la cercanía que en su momento mostró con Potro.

Sobre esa diferencia, la exparticipante fue enfática: “Lo de Potro era amistad, calorcito porque dormíamos en el piso. Lo de Lucho fue distinto, desde el inicio hubo coqueteo, una conversación diferente, no de amigos”.



La polémica sobre Valentina, compañera de Lucho en la casa, no tardó en salir en la entrevista. Frente a la pregunta de si esto fue un impedimento, María C. aseguró que no: “Antes del beso le dije: ‘¿Tú eres consciente de que Valentina va a ver esto?’ Y él me explicó que con ella no tenía nada serio, que afuera no sabía qué pasaría y que no se iba a amarrar a eso. Yo soy soltera, no le debo nada a nadie, ni Valentina era mi amiga”.

También aprovechó para responder a las críticas en redes sociales: “Es impresionante el machismo. Nos encanta atacar a la mujer, buscar cómo culparla. Yo soy extrovertida, pegachenta, y eso no significa nada más. Fue un beso, un arruncho, nada fuera de lo normal”.

Aunque muchos especulan sobre si la relación podría trascender, María C. fue contundente: “Eso fue ahí. Fue compañía, un feeling, pero no es romanticismo. No quiero salir con novio ni pareja del programa”.

Más allá de la polémica, la exintegrante de Omega resaltó que lo que más valora es haber visto un lado distinto de Lucho: “Me mostró una versión de él mucho más noble, alguien con quien se podía hablar de cosas profundas. Me queda la posibilidad de una amistad, y con eso está bien”. Con su salida, María C. deja huella no solo por su paso en las pistas, sino por abrir una conversación que mezcla competencia, emociones y la vida en confinamiento, donde la línea entre estrategia y sentimientos se vuelve más difusa que nunca.

