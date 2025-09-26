María Fernanda Aristizábal, ex Señorita Colombia y presentadora de El Desafío, anunció su compromiso

La exreina de belleza y actual presentadora del Desafío Siglo XXI, María Fernanda Aristizábal, sorprendió a sus seguidores con una noticia que llenó de romanticismo sus redes sociales: tras cinco años de relación, dijo “sí” a la propuesta de matrimonio de su pareja, el empresario Daniel Arango Vallejo.

El escenario elegido no pudo ser más simbólico: el centro de esquí de Zermatt, en Suiza, un lugar rodeado de montañas que se convirtió en testigo del momento en el que Arango se arrodilló y le entregó el anillo. Aristizábal compartió un carrusel de fotografías que documentan la pedida de mano y un emotivo mensaje en el que recordó cómo su historia de amor había comenzado seis años atrás.

“Elegiste las montañas porque sabes cuánto amo los paisajes; elegiste Suiza porque hace 10 años te robó el corazón. Y ahora, juntos aquí, me pediste que me case contigo. Y sí… mil veces SÍ”, escribió la exreina, destacando que este compromiso significa para ambos la decisión de “elegirse cada día y construir un amor honesto y lleno de certezas”.



Antes de revelar oficialmente la noticia, Aristizábal había despertado la curiosidad de sus más de 560.000 seguidores en Instagram con publicaciones enigmáticas que incluían un anillo de compromiso y emoticones de corazones. El anuncio oficial llegó con imágenes en las que se ve a la pareja sonriente y emocionada, con los Alpes de fondo.

El compromiso, según contó la presentadora, ocurrió el 15 de septiembre, aunque decidió compartirlo diez días después. “(Teamonito) Te amo hasta el infinito 15/09/2025. Zermatt, Suiza”, escribió, haciendo referencia a una expresión íntima que ambos usan desde hace años.

La noticia generó una avalancha de comentarios en redes sociales. Amigos, familiares y seguidores celebraron el nuevo capítulo en la vida de Aristizábal con mensajes como: “No aguantaba más el secreto, felicidades a los dos”, “Se lo merecen todo” o “Me muero de felicidad, que viva el amor”.



Quién es el prometido?

Daniel Arango Vallejo, el futuro esposo de Aristizábal, es profesional en Negocios Internacionales con énfasis en Finanzas de la Universidad EAFIT, en Medellín. Además, es fundador de Everyplace, una compañía dedicada al sector inmobiliario, y un apasionado por la fotografía, afición que comparte con la presentadora.

En entrevistas anteriores, Aristizábal había contado que los viajes eran una de las actividades favoritas de la pareja, junto al ejercicio y las experiencias gastronómicas. Esta afinidad se reflejó en la elección del destino para la pedida de mano, que mezcló aventura, paisaje y un toque personal de la historia de ambos.



De reina a presentadora

María Fernanda Aristizábal saltó a la fama tras coronarse Señorita Colombia en 2019-2020, título que la convirtió en una de las figuras más queridas del país. Actualmente, se desempeña como presentadora del reality El Desafío, donde ha consolidado su carrera en los medios y ganado reconocimiento por su carisma y cercanía con el público.

El compromiso en Suiza marca un nuevo capítulo en su vida personal, que combina su faceta de mujer pública con un proyecto íntimo que, según ella misma expresó, quiere vivir “de la mano de Dios, con amor genuino y transformador”.

