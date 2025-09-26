En vivo
Noticias Caracol
María Fernanda Aristizábal, ex Señorita Colombia y presentadora de El Desafío, anunció su compromiso

La presentadora se comprometió el pasado 15 de septiembre y no pudo esperar más para contarle a sus seguidores.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
María Aristisabal se casa
La presentadora lleva 6 años con su novio.
Tomado de redes.

