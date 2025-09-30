Memes que dejó el autogol de Richard Ríos en partido Benfica vs. Chelsea

Richard Ríos es tendencia en las redes sociales a nivel internacional y todo por un gol, desafortunadamente, por un en contra. Lo que podría haber sido la gran celebración para los aficionados al fútbol y seguidores del colombiano por el primer gol de Ríos con el Benfica, terminó en una ola de memes y críticas pues su primera anotación fue un autogol.



¿Qué pasó con Richard Ríos en el partido Benfica vs. Chelsea?

El partido de la fase de grupos de la Champions League entre Chelsea y Benfica dejó una imagen dolorosa para el colombiano Richard Ríos. A los 18 minutos del primer tiempo, una combinación entre Pedro Neto y Alejandro Garnacho desembocó en un centro hacia el área favoreciendo al equipo rojo.

En su intento de despeje, Ríos terminó desviando el balón, pero hacia su propia portería, firmando un autogol que sería determinante en el marcador final. Como este fue el único gol del partido: Chelsea se impuso 1-0 y ganó con tres puntos.



Las redes sociales y los memes a Richard Ríos

La anotación en contra de Ríos rápidamente se volvió tendencia mundial, causando memes en las redes sociales. Fanáticos de Benfica criticaron al colombiano, mientras los compatriotas del futbolista se manifiestan en redes sociales con algunos memes al respecto.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL