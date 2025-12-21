Doloroso relato de madre de soldado asesinado en Aguachica: "Se nos fueron héroes de la patria"

El presidente Gustavo Petro se reunió ayer con parte de su gabinete y con la cúpula militar para tomar decisiones tras la escalada violenta esta semana en dos regiones del país. Se trató de un consejo de seguridad extraordinario donde el mandatario se reunió con el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y con toda la cúpula.

De la reunión salieron dos conclusiones principales. La primera, es que hubo fallas de inteligencia y fallas logísticas por parte del Ejército y la Fuerza Pública en los dos atentados que ocurrieron en últimos días. En el caso de Aguachica, en el departamento del César, hubo falta de guardia en la estación que está justo al frente de la base de entrenamiento. Mientras que en el municipio Buenos Aires, en el departamento del Cauca, fallaron los tres anillos de seguridad que custodiaban la estación de Policía. Las autoridades reconocieron que fue falta de atención de los informados. También anunciaron redoblar la seguridad en estos departamentos del país, donde está latente la amenaza a los grupos armados.



"Se desplegaron ya unas capacidades importantes de inteligencia aérea. En temas de operaciones, se fortalece la Policía Nacional. Se designa un brigadier general para que comande las operaciones en Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Incrementarán también el número de policías a 325, y se incrementarán, como sea necesario, en las estaciones de policía que tengan mayor criticidad. También se aumenta la Policía... dentro de esos 325, 50 son para Popayán y capacidades antidrón para las estaciones de Policía, que se espera lleguen antes del 31 de diciembre", dijo el ministro de Defensa en unas declaraciones.



La despedida a soldados asesinados en atentados

En Bucaramanga avanzó la entrega de los cuerpos de los siete militares que fueron asesinados por el ELN en el atentado de Aguachica. Entre las víctimas se encontraba un soldado llamado Brandon Valderrama, que estaba cursando su bachillerato y que soñaba con ser profesional. "Se nos fueron unos guerreros, unos luchadores, héroes de la patria", afirmó su madre Gloria Cecilia Valderrama, para Noticias Caracol.



Ella asegura que su hijo era un joven de 21 años que había decidido ingresar al Ejército con muchos sueños. "Es un niño muy juicioso, trabajador, luchador, guerrero", mencionó. Brandon Valderrama llevaba 6 meses en las Fuerzas Militares, pero sus ganas de avanzar eran tan grandes que mientras prestaba el servicio también terminaba el bachillerato. Se graduaba del grado 11 el otro año. El cuerpo de Brandon y los otros militares asesinados serán entregados y trasladados a sus ciudades de origen en las próximas horas.

Entre tanto, cuatro de los uniformados heridos reciben atención médica en el Hospital Militar de Bogotá. Las investigaciones por este atentado avanzan. Tras este suceso, las autoridades buscan fortalecer su sistema de seguridad e inteligencia para contrarrestar estos bombardeos.