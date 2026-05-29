Lágrimas y "gracias totales": Gustavo Cerati volvió a cantar con Soda Stereo en Bogotá

La primera fecha de Soda Stereo Ecos se cumplió en Bogotá, luego de una gran expectativa de los fanáticos del trío argentino por el regreso de la figura de Gustavo Cerati en el escenario. Fueron un total de 11 mil personas las que asistieron al Movistar Arena para experimentar este espectáculo en el que la tecnología logró reunir a Zeta Bossio y Charly Alberti en un escenario junto al cantante Gustavo Cerati, quien falleció en 2014.

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Habían muchas preguntas, expectativas y hasta críticas para el show desde que fue anunciado en 2025, pero miles de fans de todas las edades en todos los países anunciados han coincidido en que esta es una experiencia especial para todos aquellos que nunca pudieron vivir la magia de ver a Cerati en vivo o para quienes quisieran recordar los mejores momentos del músico argentino en vida.



¿Cómo fue el show en Bogotá?

Desde horas de la tarde del jueves 28 de mayo, a las afueras del Movistar Arena se empezaban a reunir personas a la espera de que las puertas del recinto se abrieran. Era común ver a grupos de amigos de todas las edades, demostrando que Soda Stereo trascendió llegando a todas las generaciones y creando comunidad en torno a su música y sus letras. También familias con menores de edad, dando cuenta que la tradición musical se sigue transmitiendo de los padres a sus hijos, niños que gracias a la tecnología tuvieron la oportunidad de experimentar, de cierta manera, la genialidad de Cerati en vivo.

Las puertas se abrieron finalmente a las 6:00 p. m., cuando los asistentes que querían estar más cerca del escenario para poder ver con detalle el modelo digital creado de Gustavo Cerati tomaron sus puestos.



Cabe recordar que, como ha explicado la misma producción, la magia detrás de este holograma hiperrealista sobre el escenario es que no hay inteligencia artificial ni actores detrás. El holograma fue creado a partir de horas de grabación de las giras en vivo de Gustavo con Soda Stereo en 1997 y 2007, así como los audios de las grabaciones de sus presentaciones en vivo, haciendo que el vocalista sobre el escenario fuera el resultado de algo que siempre fue Cerati y no algo nuevo.



Muy puntuales, a las 9:00 de la noche las luces del escenario se apagaron y al escenario se ve la entrada de los tres músicos. Desde ese momento la sorpresa del público es evidente, Charly, Zeta y Gustavo caminan por el escenario para ubicarse en su lugar y 'Ecos' empieza a sonar. Una tela ubicada al frente de ellos le da una especie de misticismo al ver al trío actuar detrás de ella y las luces que se reflejan.

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"Hola, Colombia", saludaron emocionando a todos y procedieron a emocionar aún más a los asistentes con 'Juegos de Seducción', 'Nada personal' y 'Hombre al agua'. Cuando la tela desapareció, la emoción fue aún más grande y fue ese el momento en el que todo el público analizaba qué tan real se sentía la presencia de Cerati en el escenario.

Para sorpresa de muchos, la ilusión funcionaba. Soda Stereo se veía completa en el escenario, con sus tres integrantes alineados y tocando juntos. Cerati se movía en el escenario, caminaba detrás de su micrófono, lo agarraba y su 'cuerpo' reaccionaba a las luces del show. Lo que empezó a generar lágrimas entre asistentes mayores y menores que sintieron que estaban cumpliendo un sueño.

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Siguieron temas como 'Ella usó mi cabeza como revólver', 'Cuando pase el temblor', '(En) El Séptimo Día', 'Luna Roja' y 'Toma La Ruta'. Lo cierto es que la experiencia es personal, pero había canciones en las que la experiencia de ver a Gustavo Cerati con Soda Stereo en vivo era más real que en otras, cuando se lograba conectar con lo que estaba pasando en el escenario, ignorando la realidad, el público saltaba, lloraba y miraba con gran admiración al trío argentino.

Dos momentos fueron claves y novedosos, pues a la entrada a los asistentes se les entregó unas gafas 3D que causaron curiosidad. Las pantallas avisaron dos veces a lo largo del show a los miles de fans que era momento de usarlas en 'Cuando pase el temblor' y 'Primavera 0', cuando el espectáculo que ya era una novedad, se convertía en una experiencia mucho más avanzada.

'En la ciudad de la furia', 'Persiana americana' y 'Prófugos' fueron algunos de los momentos más emocionantes del show, en el que el piso del Movistar Arena se sintió temblar por los saltos del público y las voces de todos cantando al unísono fueron ensordecedoras.

La última canción fue 'De música ligera', momento que fue una sorpresa para los fans porque Charly Alberti y Zeta Bossio abandonaron el escenario para tocar sus instrumentos en dos pequeñas tarimas ubicadas en la Platea en medio del público. Mientras tanto, en las pantallas del escenario se reflejaba el video de Cerati interpretando uno de los temas más recordados de la agrupación.

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Al final del show, que estuvo compuesto por 19 canciones y duró hora y media, fue Charly Alberty quien tomó la palabra y le dio las "Gracias totales" al público colombiano por recibirlos nuevamente y manifestó lo feliz que están de llegar a nuestro país con este nuevo espectáculo.

El primero de tres conciertos de Soda Stereo Ecos anunciados en Bogotá demostró que la inmortalidad de los grandes artistas es un hecho y que la tecnología puede llevar a nuevos públicos a descubrir su magia. Los días 29 y 30 de mayo nuevos fans bogotanos vivirán esta experiencia que seguramente marcará un cambio definitivo en la historia de los conciertos a nivel mundial.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co