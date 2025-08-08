Murió el padre del cantante colombiano Beéle: esto se sabe sobre su fallecimiento

En las últimas horas se conoció sobre la muerte de Breyner López, el padre del famoso artista del género urbano Beéle. El hombre, quien era conocido con su nombre de Breyner Espectáculo, era muy querido por los habitantes del barrio Simón Bolívar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Por el momento se sabe que el hombre murió el pasado jueves 7 de agosto, mientras llevaba a cabo un procedimiento de diálisis. Acorde con información de El Universal, el hombre sufrió un infarto fulminante; aunque el personal médico intentó reanimarlo, no fue posible salvar la vida del progenitor del famoso artista.

Por el momento, ni Beéle ni su familia se han pronunciado al respecto, y se desconoce también cuál será el proceso fúnebre que se llevará a cabo con el fallecido, quien se encontraba en Barranquilla en el momento de su muerte.

Publicidad

Dímelo King, desde sus redes sociales, también confirmó el deceso de Breyner López, a través de la siguiente noticia: "Se informa que Breyner López, padre del artista Beéle, acaba de fallecer a causa de un infarto. Desde la plataforma de Dimeloking compartimos nuestra solidaridad en este momento difícil".



Muerte del padre de Beéle: ¿cómo era la relación entre papá e hijo?

Aunque el artista urbano ha dado a conocer en diferentes entrevistas que trabajaba para mejorar la relación con su padre, también se supo que ambos no mantenían una relación muy cercana. De hecho, hace algunos años se dieron a conocer videos y conversaciones en las que el progenitor lo acusaba de no apoyarlo económicamente. "Este video lo hago para mostrarle a ustedes la clase de hijo que yo crie, un poco desagradecido. Brandon, mi hijo, es cantante gracias a mí y tengo de testigo a toda la cuadra 6D en Simón Bolívar (...) Yo a mi hijo le pagué Bellas Artes a punta de pagadiario", decía en un video.

Eso sí, a medida que el artista adquiría fama, el hoy fallecido dio a conocer que siempre había trabajado intensamente para que Beéle pudiera cumplir su sueño. “Yo hice lo que nunca ha hecho un taxista, que es levantarme a las 3:00 a. m. y acostarme a las 9:00 p. m.", dijo también Beyner López, en 2023, al programa Lo Sé Todo.

Publicidad

Se está a la espera de que se conozcan mayores detalles sobre las causas del fallecimiento del artista y algunos otros datos adicionales sobre los honores y ceremonias póstumas que recibirá el hombre fallecido.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO