Murió Magnus, perrito del influencer Camilo Triana, que inspiró a miles tras luchar contra el cáncer

El reconocido influencer colombiano Camilo Triana anunció este domingo el fallecimiento de su perro Magnus, luego de una dura batalla contra el cáncer que mantuvo a seguidores y usuarios de redes sociales atentos durante los últimos meses.



La noticia fue compartida a través de su cuenta de Instagram, acompañada de imágenes con su mascota, y en ellas expresó su gratitud por los años compartidos: “Por siempre Magnus Antonio, te amo con mi vida entera. Gracias por devolverme las ganas de vivir, prometo hacer valer cada segundo que me quede de existencia. Espérame cruzando el arcoíris. Descansa en paz mi vida”.

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Magnus, un perro de raza pitbull de casi nueve años, había enfrentado la enfermedad en dos ocasiones. En diciembre de 2025, Camilo Triana había celebrado públicamente la recuperación de su mascota, organizando una caravana en las calles de Bogotá que se volvió viral en redes sociales.

"Hoy, después de tanto miedo y tantas lágrimas, puedo decir con el corazón lleno que lo logró. MI MEJOR AMIGO HA VENCIDO AL CANCER. Ojalá todos tengan en sus vidas un Magnus, que irradie luz cada paso y les demuestre lo que es la determinación y la fortaleza. Afirmó el creador de contenido en su momento.



La emotiva celebración incluyó globos, mensajes en el vehículo y la participación de transeúntes y conductores que acompañaron el recorrido con bocinas y gestos de alegría.



Sin embargo, en marzo de 2026, Triana informó que el cáncer había regresado. “No pensé que el cáncer regresaría tan rápido… todo el proceso fue muy tormentoso”, escribió entonces Camilo.

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Ante la noticia, tomó la decisión de no someter a Magnus a más cirugías ni tratamientos de quimioterapia, priorizando su bienestar y evitando que el perro sufriera innecesariamente. “Ojalá el amor lo curara todo, ojalá los perritos fueran eternos. Todo es incierto”, expresó reflejando la fragilidad de la vida de su compañero que hoy despide.

A lo largo de los últimos años, la relación entre Triana y Magnus había trascendido las redes sociales. La mascota se convirtió en parte fundamental de la vida del influencer y en un símbolo para miles de seguidores que compartieron con él la alegría de su recuperación y la preocupación durante el segundo diagnóstico.

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“Magnus es todo para mí, es mi mundo entero, es quien me dio las ganas de vivir, las ganas de quedarme, las ganas de construir algo”, comentó Triana anteriormente.

Con su fallecimiento, Magnus deja un legado de resiliencia. La historia de su lucha contra el cáncer no solo reflejó el vínculo profundo entre humanos y mascotas, sino también la manera en que las redes sociales pueden convertirse en un espacio de acompañamiento, empatía.

Hace unos días, Camilo Triana había compartido unas imágenes junto a Magnus en las que expresó: “Me gusta la gente que incluye a sus perritos cuando habla de su familia”, acompañando la publicación con dos fotos en las que cargaba a su compañero. En la descripción agregó: “Cada día al lado de Magnus es un regalo”.

Camilo Triana continúa compartiendo su dolor y gratitud, recordando los años de compañía y enseñanzas que Magnus le dejó, mientras sus seguidores le expresan mensajes de apoyo y condolencias.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co