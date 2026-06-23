No es su internet: usuarios reportan fallas masivas en Facebook e Instagram

Miles de usuarios en diferentes países reportan este martes inconvenientes para utilizar Facebook e Instagram, dos de las redes sociales más populares del mundo y que forman parte del ecosistema digital de Meta.



Según la plataforma Downdetector, encargada de recopilar reportes de fallas enviados por los propios usuarios, tanto Facebook como Instagram presentan problemas de funcionamiento que afectan la experiencia de quienes intentan acceder a las aplicaciones o utilizar algunas de sus herramientas habituales.

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Hasta el momento ni Meta, ni ambas plataformas se han pronunciado públicamente sobre la caída de sus servicios.Aquí tienes una nota periodística completamente nueva, con enfoque informativo y optimizada para SEO:

Reportan fallas en Facebook e Instagram: usuarios informan problemas para acceder y utilizar las plataformas Las incidencias comenzaron a ser reportadas por internautas en plataformas como X, antes Twitter, que aseguraron estar experimentando dificultades para cargar contenido, actualizar publicaciones, visualizar perfiles y navegar con normalidad dentro de las plataformas.



Ambas plataformas son propiedad de Meta, Facebook es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo desde que alcanzó la popularidad en 2006 y permite a miles de millones de personas mantenerse conectadas mediante publicaciones, mensajes e interacción con comunidades digitales.



Por su parte, Instagram se consolidó como una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial tras su expansión global entre 2012 y 2014. Actualmente, millones de personas la emplean para comunicarse, compartir fotografías, videos y aspectos de su vida cotidiana, así como contenidos relacionados con sus intereses y estilo de vida.

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Como suele ocurrir cuando se presentan inconvenientes en plataformas digitales de gran alcance, los usuarios acudieron a otras redes sociales para verificar si se trataba de una falla generalizada o de un problema particular en sus dispositivos o conexiones de internet.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co