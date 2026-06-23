Fanática de BTS fue condenada por acosar a uno de los integrantes del grupo de k-pop

En el mundo del entretenimiento, ser una superestrella reconocida a nivel mundial puede traer situaciones incómodas y hasta peligrosas. Son muchos los famosos que han tenido que acudir a instancias legales para frenar actitudes acosadoras de sus fanáticos y, en esta ocasión, un integrante de la agrupación de k-pop BTS fue víctima de una persecución incansable por parte de una de sus seguidoras.

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Ante los hechos denunciados por el artista Jungkook, la justicia coreana decidió condenar a la fanática que llegó hasta la casa del famoso a incomodarlo.



¿Qué hizo la mujer que acosó a Jungkook?

Una mujer brasileña fue condenada en Corea del Sur a un año de prisión luego de ser hallada culpable de acosar a Jungkook, integrante de la banda de K-pop BTS, tras intentar entrar a su domicilio y tocar su timbre más de 130 veces, informó este martes el diario local The Korea Times.

“La acusada continuó cometiendo delitos de acoso incluso después de haber sido advertida”, se indicó en la sentencia del Tribunal del Distrito Oeste de Seúl dictada el pasado 8 de mayo, al condenar a la ciudadana brasileña. La mujer fue hallada culpable de dos delitos: violar la ley contra el acoso y por allanamiento de morada.



Los hechos detallados en la denuncia del artista, la mujer llegó a visitar la casa del cantante surcoreano 22 veces el pasado diciembre, e intentó entrar a su propiedad aprovechando una entrega a domicilio. Además, tocó el timbre de la residencia del artista hasta 133 veces en un mismo día, y dejó repetidamente cartas y objetos por los alrededores de la vivienda.



A pesar de ser arrestada por sus acciones, según la sentencia, la acusada no cesó en sus intentos por ver al cantante y continuó con sus recurrentes visitas también en enero, lo que obligó a las autoridades surcoreanas a emitir una orden de emergencia que le prohibía acercarse al artista o a su domicilio a menos de 100 metros.

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Tras los hechos, el tribunal surcoreano impuso finalmente una pena de un año de prisión suspendida, por lo que la acusada evitará la cárcel si no delinque ni incumple las condiciones durante el periodo de prueba establecido de dos años. Según el tribunal, la mujer actuó por obsesión romántica sin intención de dañar al artista y destacó que en ningún momento llegó a entrar en la vivienda.

La corte valoró además los tres meses que la acusada ya pasó detenida, y descartó el riesgo de reincidencia, ante su inminente expulsión definitiva de Corea del Sur, que se ejecutará cuando la sentencia sea firme.

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Este caso se suma a otros registrados por fanáticas del grupo surcoreano. El último ocurrido en junio del año pasado, cuando una mujer china fue arrestada tras intentar entrar en la casa del artista.



¿Cuándo se presentará BTS en Colombia?

Los conciertos de BTS en Colombia, programados para los 2 y 3 de octubre de este año. El BTS World Tour Arirang marca el regreso triunfal de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook a los escenarios mundiales tras un periodo de pausa en el que varios de sus integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

En Colombia, el impacto ha sido total. Durante la fase de preventa para miembros de la membresía oficial, se agotaron más de 70.000 entradas en apenas tres horas, lo que demostró que la demanda superó por mucho la oferta disponible para las dos fechas programadas en Bogotá, lo que ocasionó quejas de los fanáticos ante la presencia de revendedores y hasta la cancelación de algunas boletas por parte de Ticketmaster.

*Con información de EFE