Mujer vino de Estados Unidos a Medellín para retirarse biopolímeros y murió durante el procedimiento

Las autoridades de Medellín abrieron una investigación por la muerte de una mujer de 41 años en medio de un procedimiento quirúrgico de extracción de biopolímeros que tenía en los glúteos. La mujer, de nacionalidad colombiana, pero radicada en Estados Unidos, viajó desde Nueva York a la capital antioqueña para este procedimiento.



¿Qué se sabe sobre la muerte de una mujer en clínica estética de Medellín?

La mujer fue identificada como Paula Andrea Beltrán Sandoval, de 41 años, quien llegó a Medellín el pasado 15 de junio para pasar tiempo con su familia en la ciudad, según los informes policiales, y prepararse para la intervención quirúrgica a la que se sometería el día 18 del mismo mes en el quirófano de la Torre Médica de El Tesoro, ubicada en el sector de El Poblado.

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Según se ha conocido, Paula Andrea se desempeñaba como enfermera en Estados Unidos y había contaba con la presencia de biopolímeros en sus glúteos, una sustancia que ha afectado a muchas mujeres. La mujer había decidido someterse a la extracción de la sustancia en la clínica estética de Medellín. Las autoridades establecieron que la mujer habría pagado cerca de 38 millones de pesos por la extracción de biopolímeros.



Beltrán fue ingresada al quirófano paisa para un procedimiento de retiro de esa sustancia, pero en medio de la cirugía se presentó una emergencia médica de la que los profesionales no la lograron sacar con vida. Según se ha indicado, Paula sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la operación y, aunque el equipo médico realizó maniobras de reanimación, la mujer de 41 años murió en el quirófano.

Se ha informado en medios locales que el cuerpo de la mujer de 41 años, además de presentar las lesiones propias de la intervención a la que estaba siendo sometida, también tenía marcas en el pecho que evidencian las maniobras del equipo médico intentado salvarle la vida. Por ahora, sus restos permanecen en Medicina Legal, donde se llevarán a cabo las evaluaciones correspondientes para establecer qué ocasionó su muerte.



Reportes preliminares señalan que la paciente no sufría de ninguna enfermedad que pudiera anticipar complicaciones en medio del procedimiento y que los problemas se presentaron cuando el procedimiento ya llevaba una hora y diez minutos. No se han revelado los motivos por los que la mujer decidió realizarse este procedimiento, pero para el momento de su fallecimiento los profesionales ya habían avanzado en la extracción de la sustancia localizada en su cadera.



Ante lo ocurrido, las autoridades de salud de Antioquia abrieron las investigaciones necesarias para establecer los pormenores de la causa de muerte de la paciente. Por ahora, están tratando de verificar si el equipo médico y la clínica estética en la que Paula Andrea se realizó el procedimiento contaban con todos los requisitos exigidos para la realización de tratamientos estéticos.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co