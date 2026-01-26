Nueva foto de Camilo Cifuentes con Dayro Moreno enciende las redes: ¿planean algo?

Como un “ángel terrenal” definen algunos a Camilo Cifuentes, el influencer colombiano que, a través del anonimato, le da una mano a gente de escasos recursos y que lucha día a día por ganar un sustento. Sus videos arrancan lágrimas a todo aquel que llega a sus redes sociales.

Entre las más recientes buenas acciones, el joven estuvo acompañado por Yeison Jiménez, pocos días antes de que el artista falleciera en un accidente aéreo en Boyacá, en el que también murieron cinco miembros de su equipo.

Ambos le brindaron un regalo a Nykol Herrera, una joven cantante que recorre las calles de Manizales con su bella voz. Además de regalarle una motocicleta y Yeison la invitó a cantar con Yeison en un concierto.



Tras la muerte del intérprete, Camilo Cifuentes expresó su agradecimiento “por permitirme conocer un poquito de esa persona tan hermosa, ojalá nuestro tiempo hubiese sido más largo”.



Pese al dolor que la partida de Yeison Jiménez provocó en Colombia, las buenas obras del influencer no se detuvieron y la más reciente fue con un vendedor de frutas que tiene a su esposa convaleciente tras una operación en la que le quitaron un tumor de la cabeza.

El beneficiario contó que tras pasar más de tres décadas como habitante de calle, se reincorporó a la sociedad y su actual pareja “lo salvó”. No solo recibió más de 3 millones de pesos por la fruta que le vendió a Camilo, también le obsequiaron un portátil y algunos artículos para su hogar.

“Empecé llorando y terminé llorando”, comentó una persona por el video en el que el vendedor aseguró que el influencer “llegó en el momento en que más lo necesitaba” y seguro de que “Dios me lo envió”.



¿Qué hacía Camilo Cifuentes con Dayro Moreno?

Camilo Cifuentes, célebre también por su frase “yo afán no tengo”, apareció en las redes del jugador del Once Caldas y en las de otro futbolista del mismo equipo, Mateo Zuleta, quien le dedicó un mensaje: “Mi niño lo quiero mucho”.

Las fotografías habrían sido tomadas este domingo 25 de enero, cuando el onceno terminó empatado frente al Deportivo Independiente Santa Fe en un juego que se disputó en el estadio Palogrande, de Manizales.

Con estas postales, algunos especulan si Camilo Cifuentes se unirá a estos jugadores del Once Caldas para sorprender con otra buena obra a uno de tantos ciudadanos que sueñan con que su camino se cruce con el influencer anónimo, que cuenta con más de 4,5 millones de seguidores en Instagram y cerca de 2 millones en Facebook.

Hace poco, el influencer también cumplió el sueño de una niña que esperaba conocer a Luis Alfonso. La pequeña no solo estuvo junto a su artista preferido, también cantó con él.

“Ver cumplir un sueño no tiene precio, pero no el conocerme, sino que todo ese público escuchara tan maravillosa voz; sigue así reina que lo que te vienen son bendiciones. Señorazo y de corazón todo un honor conocer personas como Ud”, escribió el cantante.

La labor de Camilo Cifuentes ha sido posible gracias a las donaciones que hacen las personas que encuentran en su causa una forma de ayudar a quienes en verdad lo necesitan.

