Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Fátima Bosch, la mexicana que es la nueva Miss Universo: quién es y sus mejores fotos en el concurso

Fátima Bosch, la mexicana que es la nueva Miss Universo: quién es y sus mejores fotos en el concurso

En Tailandia se entregó la corona de Miss Universo a la representante de México, Fátima Bosch. La mujer de 25 años se convirtió en la ganadora del concurso que tuvo representación de mujeres de más de 100 países y territorios.

Por: EFE
Actualizado: 21 de nov, 2025
Fátima Bosch es coronada durante la ceremonia de Miss Universo 2025.
Lillian Suwanrumpha/AFP

