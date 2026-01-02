"Hiciste con alguien lo que habías dicho que ibas a hacer conmigo": Westcol a Aida Victoria Merlano

El inicio del 2026 estuvo marcado por un evento que paralizó las redes sociales en nuestro país, ya que los reconocidos creadores de contenido Aida Victoria Merlano y Westcol cumplieron su promesa de aparecer juntos en un stream llamado "Todo tiene una explicación", el cual se llevó a cabo el jueves 1 de enero a través de la plataforma Kick. El encuentro, que comenzó a las 6:00 p.m., no solo buscaba aclarar el estado de su relación, sino también cerrar capítulos de una historia que ha sido seguida por millones de personas desde su comienzo.



Durante la transmisión, que duró poco más de 6 horas, estuvo marcado por una mezcla de nostalgia y confrontación directa sobre las diversas experiencias que vivieron como pareja, además de dar un importante anuncio a todos sus seguidores. Al inicio del evento, el ambiente tomó un tono bastante emotivo cuando Merlano ingresó al set y ambos se dieron un fuerte abrazo. A pesar de los conflictos que protagonizaron tras su separación, la química entre ambos resultó evidente para los espectadores, quienes comenzaron a especular el anuncio de una posible reconciliación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

¿Qué pasó entre Westcol y Aida Victoria Merlano durante la transmisión?

Durante la conversación, ambos creadores de contenido comenzaron sincerándose acerca de las dinámicas que se vivieron durante la relación, recordaron episodios clave de su pasado, incluyendo referencias a un "mesón" de cocina que los puso sentimentales, al punto que Merlano tuvo que salir de cuadro por lo que ese recuerdo le hizo sentir.

Por su parte, Merlano compatió parte de sus sentimientos al preguntarle al streamer paisa por qué "no tuvo las huev... de sentarte y decir que es lo que esta mal en nuestra relación, que es lo que hay que cambiar, que es lo que hay que contruir, porque yo tuve la voluntad y tu lo sabes (...), por que hay gente que espera a perder para realmente valorar y eso me dolió".



Uno de los puntos de mayor impacto ocurrió cuando Westcol admitió haber tenido el interés de regresar con Aida en un momento de su vida, afirmando que "en algún momento, yo con esta mujer puede que me reencuentre y a mi nunca me importo lo que dijo la gente (...), pero cuando nació la criatura, eso fue muy doloroso (...) yo creo que de todos los acontecimientos, de los últimos tiempos, fue una de las cosas que me dolió, porque tu hiciste con alguien lo que habías dicho que ibas a hacer conmigo", declaró.



Publicidad

Adicionalmente, otro momento que captó la atención de los espectadores fue cuando Aida Victoria se levantó para "limpiarle la cara" a su expareja. Al realizar este gesto de espaldas a la cámara, la proximidad física entre ambos generó la ilusión de un beso, lo que desató especulaciones inmediatas sobre un acercamiento físico real, aunque no hubo una confirmación visual de dicho acto.

Para comprender la magnitud de este suceso, es necesario analizar el contexto de ambos personajes. La relación colapsó originalmente debido a una presunta infidelidad del paisa en 2024. Desde entonces, Aida Victoria Merlano había continuado con su vida personal, entablando una relación con el empresario Juan David Tejada, con quien tuvo un hijo en julio de 2025. No obstante, la propia creadora de contenido había confesado recientemente que la ruptura con Westcol fue una de las más dolorosas de su vida, admitiendo que llegó a amarlo profundamente. Por su parte, el streamer paisa afirmó que Aida es la mujer de su vida.

¿Por qué Westcol y Aida Victoria Merlano realizaron un stream juntos?

De acuerdo por lo mencionado por los creadores de contenido, el motivo principal por el que decidieron reunirse para realizar la transmisión, fue hacer el anuncio oficial de una colaboración juntos en la presentación de un reality patrocinado. "Vamos a lanzar nuestro propio reality, en colaboración de Wescol y Aida". Además de compartir, casi que al "100%" de seguridad, que para el 1 de febrero se hará el estreno del primer avance. "En febrero iniciamos ya con el tráiler para que ustedes analicen, para que ustedes vean todo el proyecto", anunció.

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL