Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / "Hiciste con alguien lo que habías dicho que ibas a hacer conmigo": Westcol a Aida Victoria Merlano

"Hiciste con alguien lo que habías dicho que ibas a hacer conmigo": Westcol a Aida Victoria Merlano

Westcol y Aida Victoria Merlano se reencontraron el 1°. de enero, cuando hicieron una transmisión en vivo y se sinceraron con varias cosas que vivieron en su relación y el proyecto en el que trabajarán juntos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de ene, 2026
Reencuentro entre Westcol y Aida Victoria Merlano
El paisa y la barranquillera realizaron una transmición en vivo donde hablaron de su relación y del futuro.
