Se cayó Whatsapp hoy, miércoles 13 de agosto: reportan fallos masivos en plataforma web

Se cayó Whatsapp hoy, miércoles 13 de agosto: reportan fallos masivos en plataforma web

La conocida aplicación de mensajería instantánea presenta fallas, principalmente en su plataforma web. ¿Qué se sabe?

WhatsApp dejará de funcionar en ciertos celulares desde agosto de 2025
Caída masiva de Whatsapp este miércoles 13 de agosto -
Getty Images y Freepik
Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
|
Actualizado: agosto 13, 2025 03:33 p. m.

En la tarde de este miércoles 13 de agosto se cayó la plataforma web de Whatsapp y millones de usuarios en redes sociales reportaron dichas fallas. Los reportes iniciaron, aproximadamente, hacia las 2:12 de la tarde. En Brasil, Chile, México y diferentes partes del mundo se registró esta caída, aunque, por ahora, la entidad no se ha pronunciado al respecto.

Noticia en desarrollo...

