Se cayó Whatsapp hoy, miércoles 13 de agosto: reportan fallos masivos en plataforma web

Actualizado: agosto 13, 2025 03:33 p. m.
En la tarde de este miércoles 13 de agosto se cayó la plataforma web de Whatsapp y millones de usuarios en redes sociales reportaron dichas fallas. Los reportes iniciaron, aproximadamente, hacia las 2:12 de la tarde. En Brasil, Chile, México y diferentes partes del mundo se registró esta caída, aunque, por ahora, la entidad no se ha pronunciado al respecto.
Noticia en desarrollo...