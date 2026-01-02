Temblor de 6.5 en México hizo tambalear al monumento del Ángel de la Independencia: hay videos

El temblor de magnitud 6.5 que sacudió a México este 2 de enero de 2026 dejó videos impresionantes para los mexicanos y el mundo, en los que se puede ver que el famoso monumento del Ángel de la Independencia se movió de lado a lado.

El sismo fue registrado por el Servicio Sismológico Nacional, con epicentro en San Marcos, Guerrero, pero fue percibido en varios puntos de la capital del país y activó la alerta sísmica y los protocolos de Protección Civil en diferentes puntos del país. Incluso obligó a la suspensión de la habitual rueda de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.



Videos del Ángel de la Independencia en México

Videos en redes sociales se hacen virales y muestran el movimiento brusco del famoso monumento ubicado en la Ciudad de México durante el sismo. Lo que se ve en las imágenes que es que el ángel y la columna que lo sostiene, de aproximademente 45 metros de altura, osciló de lado a lado durante los segundos que duró el temblor este 2 de enero.

Aunque las imágenes son impresionantes para muchos internautas, las autoridades de Ciudad de México reportaron que no se reportaron daños en la estructura, de acuerdo con los primeros reportes oficiales.



¡Impactante imagen! 🧐

🫨Esta mañana se registró un sismo de 6.5, en San Marcos, Guerrero, que logró sacudir a la CDMX, como este video que muestra como se balanceó el icónico Ángel de la Independencia. #Sismo #Guerrero #Temblor #CDMX #AlertaSismica pic.twitter.com/nbnXp9t9KN — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 2, 2026

The "The Angel of Independence" in Mexico City, shaking during the earlier M6.5 earthquake that hit Guerrero...pic.twitter.com/ZebkiKlQnu — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 2, 2026

Los datos que dejó el sismo del 2 de enero en México

El terremoto se registró poco antes de las 8:00 de la mañana y tuvo una magnitud de 6,5 según datos del Servicio Sismológico Nacional mexicano. Autoridades de Ciudad de México reportaron la muerte accidental de un hombre de 60 años que cayó mientras evacuaba su domicilio durante el temblor.

"El hombre desalojó su departamento en el segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento", informó el gobierno de la alcaldía local Benito Juárez. A la llegada de los paramédicos, "ya no presentaba signos vitales", añadió. Además, 12 personas resultaron lesionadas, informó la alcaldesa de la capital, Clara Brugada, en la red social X.

La violenta sacudida fue precedida un minuto antes por las alarmas de advertencia, que en un largo fin de semana de inicio de año despertaron a muchos mexicanos y turistas, algunos de los cuales salieron a las calles aún en pijama.

El sismo tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, cerca de la turística Acapulco, en el estado de Guerrero, informó Sheinbaum a su regreso minutos después del temblor. La mandataria aseguró que de manera preliminar no se tienen reportes de "daños graves" ni en la capital ni en Guerrero.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el sismo fue percibido de manera ligera a moderada intensidad en estados como Puebla, Jalisco, Tabasco, Colima, Hidalgo y Michoacán, sin reportes de daños. Agregaron que en estados como Oaxaca y Veracruz la percepción fue fuerte y se realizaron evacuaciones preventivas, pero sin daños mayores hasta el momento.

México se ubica entre cinco placas tectónicas, cuyos movimientos convierten al país en uno de los que registra mayor actividad sísmica en el mundo, particularmente en la costa del Pacífico desde la frontera con Guatemala hasta el estado de Jalisco (oeste).

Parte de Ciudad de México, principalmente la zona centro, está asentada sobre un subsuelo fangoso de lo que antes era un lago, lo que la hace particularmente sensible a los sismos. Los que más se resienten son los generados en la costa de Guerrero, al encontrarse a menos de 400 km.

El 19 de septiembre de 1985 un terremoto de magnitud 8,1 devastó una amplia zona de la capital. Con epicentro en la costa del Pacífico, entre Guerrero y Michoacán, sacudió también a gran parte del centro y sur del país.

Durante años, variaron las cifras oficiales en las estimaciones de muertos del sismo de 1985. Según un recuento de actas de defunción oficiales publicado en 2015, causó 12.843 muertes. También un 19 de septiembre, en 2017, un terremoto de 7,1 dejó 369 fallecidos, la mayoría en Ciudad de México.

*Con información de AFP

