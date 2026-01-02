En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Temblor de 6.5 en México hizo tambalear al monumento del Ángel de la Independencia: hay videos

Temblor de 6.5 en México hizo tambalear al monumento del Ángel de la Independencia: hay videos

En Ciudad de México algunos habitantes captaron el momento en el que el icónico monumento se movió a causa del temblor.

Por: María Paula González
Actualizado: 2 de ene, 2026
Ángel de la Independencia, México
Foto: AFP

