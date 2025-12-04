Así recuerda Claudia Lozano su paso por UCI: "No pensé que fuera a despertar"

Claudia Lozano es una de las presentadoras de Show Caracol más queridas y reconocidas por los colombianos. Recientemente, la periodista pasó por uno de los momentos más complicados de su vida, por cuenta de su salud y una enfermedad crónica que padece. Durante dos meses, Lozano estuvo fuera de Noticias Caracol, pasó por UCI, varias cirugías y pensó que no iba a volver.

Tras dos semanas de su regreso a las pantallas, Claudia Lozano habló con Lo Más Viral para contar detalles de lo que pasó estando en UCI, lo que pensó y también hacer consciencia sobre la endometriosis, una enfermedad crónica y sin cura que le diagnosticaron hacer varios años.



¿Qué le pasó a Claudia Lozano?

"Yo estaba bien, o eso creía", indicó Claudia Lozano y comentó que todo empezó en medio de su jornada laboral, cuando empezó a sentir un dolor de estómago. "Me fui a mi casa y me seguí sintiendo mal, me tomé una pastilla y medio se me pasó. Al día siguiente me seguía sintiendo mal, llamo al noticiero y digo que no puedo ir, me quedé todo el día en mi casa".

A la madrugada del día siguiente, la situación empeoró. Lozano señaló que las 4:00 de la mañana le tocó ir "gateando" al baño porque el dolor en el abdomen no la dejaba caminar. Espero una hora y como el dolor se hacía más fuerte, decidió pedir un carro e ir a urgencias. "Voy nuevamente gateando al baño, me baño tirada en el piso, empiezo a vestirme igual, a empacar cosas en un morral y solo me puse de pie cuando fui a tomar un vehículo que me llevara a la clínica".



En la sala de espera de urgencias, la presentadora pasó del dolor a vomitar varias veces seguidas, lo que llamó la atención de una enfermera. "Se me salían las lágrimas del dolor y vino una enfermera que me vio muy mal, le dije 'necesito ayuda', estaba sola, me acuerdo que me montaron en una camilla y ya estaba en UCI, desde eso estuve en UCI un mes y dos semanas".



Según detalló Claudia, los médicos descubrieron que "tenía tres litros de sangre regada en el abdomen", una situación que ponía en total riesgo su vida. Esto la llevó a una primera cirugía. "Estuve a un punto de morir, porque tener tres litros de sangre regados en el abdomen es demasiado, y ya al siguiente día me operaron. Se me abrió una arteria y empezó a botar sangre, estaba al lado del hígado y empezaron a botar sangre, no sé desde cuándo".



"Estoy cansada": los pensamientos de Claudia Lozano en UCI

La presentadora pasó por cinco cirugías en total y señaló que al darse cuenta que estaba en UCI, pensó que iba a morir. "Empecé a pensar: 'creo que yo me voy a morir', pero en medio de eso también pensaba y le decía a Dios, gracias, porque sí quiero morirme".

Claudia Lozano conmovió a sus compañeros al revelar que al pensar que iba a morir se sintió agradecida, pues estaba cansada del dolor. "Quiero descansar, porque he sentido mucho dolor durante todo este año y durante la vida porque tengo una condición que se llama endometriosis, que da mucho dolor, y estoy muy cansada. Antes de la cirugía le agradecí a Dios por todo, pero ya estoy cansada".

Su situación cambió radicalmente cuando despertó después de la cirugía y los médicos le dijeron que "alguien en el cielo" la había cuidado mucho, pues fueron siete horas de cirugía muy complicadas. "Sentí un poco de: Dios, me dejaste sola. Esa fe empezó a tambalear un poco, pero despertar otra vez es agradecer y es decir, 'ok, aquí hay un propósito, es por algo, yo la verdad no pensé que fuera despertar".

La periodista es una paciente de endometriosis, una enfermedad que le diagnosticaron hace 10 años y que, según sus propias palabras, le ha causado múltiples estragos en su cuerpo. "Nadie sabe las batallas de nadie, yo estoy acá sentada, pero estoy mal. Yo presenté muchas veces con dolor, pero nadie sabe porque es mi trabajo y yo tengo que trabajar".

Agregó que "llevo muchos años viviendo con dolor. Me ha pasado muchas facturas la endometriosis y a eso me refería cuando decía estoy cansada, porque es una enfermedad crónica, para siempre, y la mía ha sido demasiado, ha hecho muchos estragos dentro de mi cuerpo. Yo he tenido muchas cirugías por endometriosis, porque la mía camina, entonces ella se mete en los uréteres, en los riñones, en los ovarios, ella busca dónde alojarse, y la mía a migrado a espacios donde no se puede creer, y en esa parte que aparece causa estragos".

Claudia Lozano señaló estar agradecida con su familia, quienes viven en Medellín, y con sus compañeros de trabajo de Noticias Caracol, quienes estuvieron siempre pendientes y la han apoyado durante estos 11 años que lleva trabajando en el noticiero cuando sus problemas de salud atacan.

Su regreso a Show Caracol en todas las emisiones del mediodía la tienen motivada y recuperándose de un momento difícil para ella. "Siento felicidad de volver a estar activa, de volver a trabajar, estuve dos meses en UCI y en mi casa en recuperación, pero siento que parte de la recuperación también es regresar, es volver a mi oficio, volver a ver a mis compañeros, volver a reír, volver a hacer lo que hago con todo el amor del mundo, eso también hace parte de la recuperación".

