Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Así recuerda Claudia Lozano su paso por UCI: "No pensé que fuera a despertar"

Así recuerda Claudia Lozano su paso por UCI: "No pensé que fuera a despertar"

Claudia Lozano estuvo fuera del noticiero por dos meses por una complicación de salud. En Lo Más Viral reveló que alcanzó a agradecerle a Dios por todo y despedirse.

Por: María Paula González
Actualizado: 4 de dic, 2025
