En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
HAROLD AROCA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Ignoró "pequeña mancha" en su pecho y resultó ser cáncer mortal

Ignoró "pequeña mancha" en su pecho y resultó ser cáncer mortal

La mujer de 46 años cree que el cáncer pudo haberse originado por no usar protector solar correctamente. “No era un lunar", recordó.

Por: María Paula González
Actualizado: 17 de nov, 2025
Comparta en:
Lunar en el pecho - cáncer
Imagen ilustrativa de lunar en el pecho que podría ser cáncer -
Foto: Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad