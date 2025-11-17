En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BOMBARDEO EN GUAVIARE
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
ELECCIONES CHILE
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Petro revela cuántos menores han muerto en bombardeos y defensora insiste en suspender los ataques

Petro revela cuántos menores han muerto en bombardeos y defensora insiste en suspender los ataques

Según el presidente, son 13 los menores muertos en los bombardeos y aún está por establecer la edad de otro, con lo que el número se elevaría a 14. Iris Marín confirmó que en Amazonas fueron cuatro las víctimas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 17 de nov, 2025
Comparta en:
Presidente Petro revela cuántos menores han muerto en bombardeos
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad