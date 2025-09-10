Mujer pasó 18 horas perdida en un bosque por cumplir reto de redes sociales: así fue el rescate

Un reto viral hizo pasar por un gran susto a una mujer de 36 años en Michigan, Estados Unidos. Las autoridades locales acudieron al bosque de Pigeon River tras recibir la alerta de una persona que había desaparecido en medio de la vegetación y de la que no se recibían señales de vida desde hace horas. Después de 18 horas, finalmente dieron con su paradero.

Lo que ha llamado la atención de la situación a nivel internacional es el motivo por el que la mujer se internó en el bosque. Resultó que ella hacía parte de un grupo de personas que estaban realizando un reto de supervivencia para YouTube. Las autoridades han hecho un importante llamado a las personas a evaluar los riesgos de los retos virales que deciden realizar.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

La mujer, de quien se ha preservado su identidad, era la participante de un reality de supervivencia que se transmite por YouTube. Las autoridades han decidido por el momento no revelar tampoco los nombres del reality ni del canal en el que se publicaban los videos. Lo que se sabe es que la producción se encontraba el 5 de septiembre en el bosque de Pigeon River, en Michigan, grabando el reto de supervivencia.

En horas de la tarde del viernes, la mujer se alejó del grupo en busca de agua. La producción se preocupó cuando empezó a anochecer y seguían pasando las horas y ella no regresaba. En ese momento, el grupo inició una búsqueda activa por la mujer, la cual no tuvo ningún resultado positivo para dar con su paradero.



Ante la preocupación por le paradero de la participante del reto, la producción decidió llamar a las autoridades a las 5:00 de la mañana del sábado 6 de septiembre. En el lugar hicieron presencia el Cuerpo de Bomberos, oficiales del Departamento de Policía Estatal de Michigan, del Departamento de Recursos Naturales y la unidad de aviación policial.

Las autoridades emprendieron también una búsqueda por tierra y aire de la mujer a lo largo del bosque. El operativo se extendió por varias horas. Finalmente, sobre las 10:40 de la mañana, 18 horas después de la desaparición de la mujer, un helicóptero Trooper 6 de la policía logró obtener imágenes de la mujer caminando por la espera vegetación.

La participante del reto viral fue hallada en un punto profundo del bosque, caminando sin rumbo. El reporte de la Oficina del Sheriff del Condado de Otsego detalló que la mujer estaba en una zona pantanosa y que durante las 18 horas soportó extremos cambios de temperatura y lluvias. Al notar la aeronave, la mujer se detuvo y empezó a agitar los brazos.

En el video del operativo compartido por las autoridades se escucha cómo la tripulación le da las indicaciones al equipo terrestres con las coordenadas de la mujer y le piden a ella que se quede en ese lugar. En cuestión de minutos, uniformados y agentes caninos llegaron al mismo punto. La participante del reto salió del bosque junto a ellos, caminando por sí sola.

El comunicado de las autoridades también detalló que, tras salir del bosque, la participante del reto viral fue atendida por un equipo médico que le dio el alta inmediatamente tras determinar que no tenía heridas graves.

La mujer manifestó a las autoridades que su objetivo al participar en este reality de YouTube era pasar un tiempo en medio de la naturaleza y sobrevivir con los alimentos que encontrara de la tierra. Sobre cómo se perdió, detalló que tras caminar unos cuantos metros no logró encontrar la forma de regresar a la vivienda improvisada que tenía con la producción.

