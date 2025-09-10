Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Mujer pasó 18 horas perdida en un bosque por cumplir reto de redes sociales: así fue el rescate

Mujer pasó 18 horas perdida en un bosque por cumplir reto de redes sociales: así fue el rescate

La mujer estaba realizando en un reto de supervivencia para YouTube. Soportó fuertes temperaturas y lluvias sin el equipo necesario.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 10, 2025 01:23 p. m.
Mujer perdida en el bosque
Gracias a un helicóptero de la policía, la mujer pudo ser rescatada de la vegetación -
Foto: X / Michigan State Police