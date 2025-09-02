Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / "Todo esto acabará": madre de Epa Colombia la apoya tras traslado a guarnición militar

“Todo esto acabará”: madre de Epa Colombia la apoya tras traslado a guarnición militar

Los padres de Rojas aseguraron que seguirán apostando a instancias internacionales para conseguir la libertad de su hija.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 02, 2025 01:49 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Epa Colombia
La influencer se encuentra recluida en una Guarnición Militar.
Tomado de redes.