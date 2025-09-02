Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
CORTES DE AGUA
ÁLVARO LEYVA
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Declaración de renta 2025: las preguntas más comunes y todo lo que debe saber

Declaración de renta 2025: las preguntas más comunes y todo lo que debe saber

Desde el pasado 12 de agosto comenzó el calendario tributario para presentar la declaración de renta del año gravable 2024. Conozca todo lo que debe saber sobre el impuesto de renta.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 02, 2025 06:11 p. m.
Comparta en:
Declaración de renta 2025: las preguntas más comunes y todo lo que debe saber
Imagen de referencia de la declaración de renta para este 2025.
Archivo/Noticias Caracol