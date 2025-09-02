Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
CORTES DE AGUA
ÁLVARO LEYVA
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Universidades de Colombia trabajan en su primer radiotelescopio: sirve para "escuchar" al universo

Universidades de Colombia trabajan en su primer radiotelescopio: sirve para "escuchar" al universo

El proyecto tiene como propósito detectar la llamada línea de hidrógeno de 21 centímetros y formar nuevas generaciones de investigadores en radioastronomía. Le contamos de qué se trata.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 02, 2025 06:08 p. m.
Comparta en:
Universidades de Colombia trabajan en su primer radiotelescopio: sirve para "escuchar" al universo
Universidades de Colombia buscan instalar radiotelescopio para captar señales del origen del universo. -
Getty Images