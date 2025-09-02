Publicidad

Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Famoso youtuber MrBeast pasó la noche en la isla más peligrosa del mundo y esto fue lo que ocurrió

Famoso youtuber MrBeast pasó la noche en la isla más peligrosa del mundo y esto fue lo que ocurrió

En esta isla habita una de las serpientes más venenosas de mundo, cuya mordedura podría acabar con la vida de una persona en solo una hora. La travesía de este youtuber quedó en video.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 02, 2025 06:03 a. m.
MrBeast pasó la noche en la isla más peligrosa del mundo
MrBeast pasó la noche en la isla más peligrosa del mundo -
Google Maps - Getty Images - MrBeast