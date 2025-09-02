Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Aumento de impuesto a licores que se propone con la reforma tributaria: estos serían los cambios

Aumento de impuesto a licores que se propone con la reforma tributaria: estos serían los cambios

Con la recién radicada ley de financiamiento, también conocida como reforma tributaria, serán varios productos que se podrían verse afectados con un aumento de precios por los impuestos.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 02, 2025 05:20 p. m.
Aumento de impuesto a licores que se propone con la reforma tributaria: estos serían los cambios
Imagen de referencia de bebidas alcohólicas.
Colprensa