VIDEO | Reaparece famosa exestrella de Nickelodeon en condición de calle; colegas lo ayudaron

Un reciente video compartido en redes sociales muestra al actor Tylor Chase siendo ayudado por un excompañero de la serie "El manual de supervivencia de Ned" en Estados Unidos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 24 de dic, 2025
La exestrella de Nickelodeon, Tylor Chase, es ayudado por un excompañero
Redes Sociales

