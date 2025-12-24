VIDEO | Reaparece famosa exestrella de Nickelodeon en condición de calle; colegas lo ayudaron

La industria del entretenimiento vuelve a poner su atención en las consecuencias de alcanzar la fama a temprana edad, luego de que se hayan difundido en redes sociales nuevos videos de Tylor Chase, el reconocido actor que dio vida a Martin Qwerly en 'Manual de supervivencia de Ned' de Nickelodeon, quien ha sido captado nuevamente en condiciones de extrema vulnerabilidad en las calles de Estados Unidos.



La ayuda de Daniel Curtis Lee a Tylor Chase

En redes sociales se ha viralizado desde el pasado 23 de diciembre, el momento en el que el actor y cantante estadounidense Daniel Curtis Lee, recordado por su papel en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, se trasladó a Riverside, California, para asistir personalmente a su excompañero Tylor Chase.

De acuerdo a lo que se ve en el video, Lee proporcionó alimentos y financió una estancia temporal en un hotel para resguardar a Chase. Además, el actor manifestó su intención de establecer un plan estructurado que incluya un centro de rehabilitación y asesoría para acompañar al actor a superar esta situación, ya que, según Lee y otros integrantes del elenco como Devon Werkheiser, el actor ha mostrado resistencia a aceptar programas de asistencia formal.



¿Cómo llegó Tylor Chase a esa situación?

Para comprender la relevancia de este hecho, es necesario remontarse a la trayectoria profesional del actor. Chase alcanzó la notoriedad internacional interpretando a Martin Qwerly en la serie juvenil previamente nombrada, emitida originalmente entre 2004 y 2007. Durante tres temporadas, su personaje se convirtió en un rostro familiar para los espectadores. Tras el fin de la serie, el actor tuvo apariciones esporádicas en otras producciones como 'Todo el mundo odia a Chris' y prestó su voz para el videojuego 'L.A. Noire' en 2011. Sin embargo, su actividad en la escena actoral disminuyó progresivamente hasta que se le perdió el rastro público tras el cierre de su canal de YouTube en octubre de 2021.

Tras la viralización del video en Riverside, diversos seguidores iniciaron una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe con el objetivo de cubrir sus necesidades básicas de vivienda y alimentación. No obstante, la intervención de la familia de Chase ha dado un giro a la naturaleza de la ayuda solicitada. Su madre afirmó que lo que su hijo requiere no es dinero, sino atención médica especializada.



De acuerdo con algunos comentarios por parte de la madre del actor, Chase enfrenta retos que le impiden administrar recursos financieros o gestionar su propia medicación de manera autónoma. "Agradezco el esfuerzo, pero el dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en un par de días", explicó la madre, sugiriendo que las donaciones monetarias podrían ser, incluso, contraproducentes para su bienestar.



