Noticias Caracol  / MUNDO  / Tylor Chase huye de hotel tras destrozar la habitación pagada por su excompañero de serie

Tylor Chase huye de hotel tras destrozar la habitación pagada por su excompañero de serie

El actor de 'Manual de supervivencia escolar de Ned' regresó a las calles tras un incidente en el hotel que financió su excompañero Daniel Curtis Lee en Estados Unidos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de dic, 2025
Tylor Chase y su dura situación de calle
Tylor Chase le dio vida a Martin Qwerly en 'Manual de supervivencia' de Ned de Nickelodeon.
TikTok: @lethallalli

