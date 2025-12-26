Tylor Chase huye de hotel tras destrozar la habitación pagada por su excompañero de serie

El caso de Tylor Chase, el reconocido actor que le dio vida a Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon 'El Manual de Supervivencia Escolar de Ned', se ha visto envuelto nuevamente en una situación que resalta las dificultades que atraviesa el intérprete, ya que, lo que comenzó como un esfuerzo de solidaridad por parte de sus antiguos compañeros de elenco para rescatarlo de la situación de calle, terminó en un lamentable episodio de destrucción y huida.



El pasado 23 de diciembre de 2025, se viralizaron en redes sociales un video que compartió Daniel Curtis Lee, actor y cantante estadounidense quien interpretó a "Cookie" en la misma producción en la que participó Chase. En el registro Curtis comenta que decidió ayudarle personalmente a su excompañero no solo le proporcionandole alimentos, sino que financió una estancia en un hotel para que Chase tuviera un techo durante las festividades. Sin embargo, la intención de brindarle estabilidad se desmoronó horas después.



Tylor Chase destruye la habitación de hotel

Con base en lo mencionado por Curtis en su perfil de TikTok, la administración del hotel lo contactó para informarle que la habitación había sido destrozada. El panorama descrito por el personal del hotel fue caótico: la puerta se encontró abierta, un microondas había sido colocado dentro de la bañera y el refrigerador estaba volcado. Tras el incidente, Chase abandonó el lugar, regresando a la vida en la calle justo antes de Navidad. Lee, visiblemente afectado, compartió su frustración a través de redes sociales, señalando la impotencia que siente al ver a amigo en ese estado.

Este suceso no es un hecho aislado, ya que su padre, Joseph Méndez Jr., reveló al diario Daily Mail que el actor fue diagnosticado en 2016 con esquizofrenia y trastorno bipolar, condiciones que se han agravado con el paso del tiempo por la dependencia a sustancias y el abandono de su medicación.

¿Cómo llegó Tylor Chase a esa situación?

Chase alcanzó el pico de su carrera interpretando a Martin Qwerly en la serie previamente nombrada, emitida originalmente entre 2004 y 2007. Tras el fin de la producción, el actor tuvo apariciones en otras producciones como 'Todo el mundo odia a Chris' y llegó a prestar su voz para los videojuegos. Sin embargo, su participación en el ojo público disminuyó progresivamente hasta que se le perdió el rastro tras cerrar su canal de YouTube en el 2021.



La complejidad del caso también ha generado un debate sobre la efectividad de las campañas de recaudación de fondos. Aunque seguidores en GoFundMe lograron reunir dinero para ayudarlo, su madre, Paula Mosisio, advirtió que entregarle efectivo directamente es contraproducente. Según sus declaraciones, Chase pierde o extravía objetos de valor, como celulares, en cuestión de días y no posee la autonomía necesaria para administrar el dinero.



Las distintas ayudas que ha recibido Tylor Chase

El impacto de esta noticia ha resonado profundamente en sus excompañeros de reparto, quienes abordaron el tema en su podcast. Devon Werkheiser y Lindsey Shaw expresaron que, aunque el deseo de ayudar es genuino, la situación requiere un enfoque médico y humano más que una exposición mediática. Shaw, quien ha sido abierta sobre sus propias batallas con la salud mental, empatizó con la situación de Chase, recordando que la transición de la fama infantil a la vida adulta puede ser devastadora sin una red de apoyo sólida.



