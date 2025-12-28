Un, dos, tres por Tatiana Gordillo: ¿qué hacía escondida en pleno vivo?

Tatiana Gordillo, la biciperiodista de Noticias Caracol y quien también cubre El Periodista Soy Yo, no escapó a estar el Especial de Inocentes de este 2025.

Nicolás Rojas, uno de sus compañeros, hacía una entrevista en vivo en el set del noticiero. El tema era muy serio y hablaba sobre narcotráfico. Todo transcurrió bien en el directo, excepto por un detalle: debajo de un escritorio, intentando ocultarse, estaba Tatiana Gordillo.



En ocasiones asomaba la cabeza, pero hizo todo lo posible por no afectar el reportaje de su compañero al aire.

Sin embargo, es un misterio el porqué se escondió de esa forma, ya que es habitual que en los directos desde el set, detrás de los periodistas pasen otros compañeros, pues el trabajo en las noticias es constante y no da espera.



De todas formas, la estrategia de la bicirreportera de Noticias Caracol, de agacharse y esconderse bajo una mesa en la transmisión, que salió al aire sin contratiempos, no le funcionó.



