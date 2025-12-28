En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CÚPULA MILITAR
CONSTITUYENTE
NAUFRAGIO EN CAUCA
ESPECIAL INOCENTES
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Ana Milena Gutiérrez clasificó otra vez en el Especial de Inocentes y por lo mismo, Edward Porras

Ana Milena Gutiérrez clasificó otra vez en el Especial de Inocentes y por lo mismo, Edward Porras

“No puede ser que eso me haya pasado otra vez”, decía la presentadora de Noticias Caracol, tras volver a equivocarse con el apellido del Ojo de la Noche.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Ana Milena Gutiérrez clasificó otra vez en el Especial de Inocentes y por lo mismo, Edward Porras

Publicidad

Publicidad

Publicidad