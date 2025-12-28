Ana Milena Gutiérrez clasificó otra vez en el Especial de Inocentes y por lo mismo, Edward Porras

En 2024, la presentadora Ana Milena Gutiérrez fue protagonista del Especial de Inocentes y todo por cambiarle el apellido a nuestro Ojo de la Noche, Edward Porras.



Cuando le dio paso a Edward, le dijo Perras en vez de Porras. La periodista no pudo aguantar la risa y el Ojo de la Noche, para tratar de calmarla, le dijo “no importa”.

En otra emisión, el periodista bromeó con la presentadora diciéndole que su papá le había enviado saludos: “De la familia Porras desde Tunja, que la quieren mucho”. (Lea también: ¿Empanada o mango? Luisa Fernández fue captada dándose un 'pequeño' bocado de comida en vivo)



En 2025, Ana Milena lo volvió a hacer

La presentadora nuevamente hizo parte del Especial de Inocentes, un año después, pero no por otra equivocación, sino por la misma.

“Está con nosotros el Ojo de la Noche, Edward Perras... Perdón, ¡no puede ser que eso me haya pasado otra vez! ¡No puede ser! ¡Yo pensé que este año iba a pasar invicta!”, dijo Ana Milena, mientras Edward y todo el panel de periodistas que estaban listos para su informe se reían por el error.



Ella se disculpó diciendo: “Usted sabe que a esta hora de la mañana es más complicado”, a lo que el Ojo de la Noche respondió: “Yo la entiendo. Y a cualquier hora de la mañana cuando usted está Ana Milena”, quien le contestó “de todas maneras, saludos al papá”.



