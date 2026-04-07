Video | Así fue el rescate de dos águilas que quedaron atrapadas en cables de alta tensión

Un impactante video registró el rescate de dos águilas calvas que quedaron atrapadas en cables de alta tensión mientras luchaban en pleno vuelo, un hecho que generó preocupación entre residentes y expertos en vida silvestre en Canadá. Las imágenes muestran a las aves colgando boca abajo, con sus garras enredadas en el tendido eléctrico, en una escena que ha causado sensación en redes sociales, pero generó preocupación en su momento.



El incidente ocurrió el pasado 5 de abril, cuando las dos aves, al parecer enfrascadas en una disputa territorial, descendieron sobre un cable de alta tensión y terminaron atrapadas. Según explicó la organización OWL Orphaned Wildlife Rehabilitation Society, encargada del rescate, este tipo de enfrentamientos no es inusual en esta época del año, cuando las águilas protegen sus nidos o a sus crías.

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En el video difundido en redes sociales, se observa cómo un equipo de rescatistas, con apoyo de bomberos, trabaja cuidadosamente para liberar a las aves sin causarles daño. La operación también contó con la intervención de la compañía eléctrica BC Hydro, que suspendió el suministro de energía en la zona para evitar una tragedia mayor y permitir una maniobra segura.



¿Qué pasó con las águilas?

“Por suerte, no sufrieron heridas graves y pudieron volar de inmediato”, informó la organización rescatista en sus redes sociales, destacando el desenlace positivo del operativo. En la misma publicación, subrayaron la importancia del momento en el que ocurrió el rescate: “En esta época del año, luchan por proteger sus nidos o a sus crías, y este fue el mejor resultado posible para que pudieran regresar con sus respectivos polluelos”.

Expertos en fauna silvestre explicaron que este tipo de situaciones puede ocurrir con relativa frecuencia durante la temporada reproductiva. Rob Hope, director de la organización de rescate, señaló que “hay peleas antes de la época de anidación”, las cuales “suelen ser territoriales o por parejas”. Además, precisó que “en esta época del año, la mayoría ya tienen pareja y crías o han construido sus nidos”.



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El especialista añadió que, en este caso, “una de las águilas, no sabemos cuál, estaba defendiendo su territorio o a sí misma, y así fue como se metieron en este aprieto”, lo que refuerza la hipótesis de que el enfrentamiento fue el detonante del accidente.

Aunque estas aves son conocidas por su fuerza y habilidades de vuelo, situaciones como esta demuestran que incluso los depredadores más imponentes pueden quedar vulnerables ante el entorno urbano y resaltan la necesidad de preservar a las especias.

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Las autoridades y organizaciones de rescate reiteraron la importancia de reportar este tipo de incidentes de manera oportuna, ya que una respuesta rápida puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de los animales involucrados.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, ha sido recibido con alivio por parte de los usuarios, quienes celebraron el final feliz de una escena que por momentos parecía tener un desenlace trágico.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co