EN VIVO Elecciones atípicas de Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Los residentes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina eligen este domingo 5 de julio un nuevo gobernador. Esto se da luego de que Nicolás Iván Gallardo Vásquez, elegido como gobernador del departamento en las elecciones regionales de 2023, fuera destituido por doble militancia. Desde que Gallardo salió del cargo en abril de 2025, Vilma Jay López ejerce como la gobernadora encargada .



El Decreto 0471 del 7 de mayo de 2026, expedido por el Gobierno nacional, tras la declaratoria de nulidad de la elección realizada el 29 de octubre de 2023, es la base para la realización de esta jornada electoral. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 53.872 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en las elecciones atípicas de este domingo.

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Se instalaron "ocho puestos de votación, siete en San Andrés y uno en Providencia, con un total de 141 mesas (128 en San Andrés y 13 en Providencia). Además, en el puesto de votación Instituto Bolivariano en San Andrés se contará con dispositivos para validar la plena identidad de los electores a través de autenticación biométrica", indicó la entidad que organiza estas elecciones, las primeras después de las elecciones presidenciales de segunda vuelta.

"En San Andrés fueron designados 926 jurados de votación, de los cuales 768 son titulares y 158 son remanentes, y en Providencia, 94 personas prestarán su servicio como jurados de votación (78 titulares y 16 remanentes), quienes serán debidamente capacitadas por la entidad para ejercer dicha función", añadieron. Para el caso de las elecciones en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está la diferencia de que además de la ciudadanía, también se debe presentar la tarjeta de residencia OCCRE, reglamentación expedida por la Oficina de Control, Circulación y Residencia.



¿Quiénes son los candidatos a la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina?

Estos son los candidatos en las elecciones atípica para la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina:



Escorcio Antonio Christopher Pomare, avalado por el partido Comunes.

Pomare, avalado por el partido Comunes. Carolina Patricia Puas Murillo, avalada por el partido Cambio Radical.

Murillo, avalada por el partido Cambio Radical. Carlos Arturo Fontalvo Suárez, avalado por partido Alianza Social Independiente ASI.

Suárez, avalado por partido Alianza Social Independiente ASI. Bernardo Benito Bent Williams, avalado por el partido Demócrata Colombiano.

Williams, avalado por el partido Demócrata Colombiano. Romulo Areiza Taylor, avalado por el partido Dignidad y Compromiso.

Taylor, avalado por el partido Dignidad y Compromiso. Girley Natacha Ordóñez Bowie, avalada por la Coalición Programática y Política, compuesta por los partidos Liberal, Nuevo Liberalismo, Conservador y Centro Democrático.

8:00 a. m.

Inicia la jornada electoral en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

