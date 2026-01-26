Video| Aterrador momento en el que un elefante destruye el vehículo de turistas durante un safari

Un momento de auténtico pánico vivieron turistas rusos en Sri Lanka luego de que un elefante salvaje destruyera el vehículo en el que se movilizaban durante un safari, tras un intento de uno de los ocupantes por ofrecerle comida al animal. El aterrador episodio quedó registrado en video y muestra cómo una experiencia turística se transformó en segundos en una escena de caos y miedo extremo.



El incidente ocurrió cuando la familia, que se encontraba observando fauna silvestre, se aproximó a un elefante de aproximadamente tres toneladas. Según el relato posterior de los afectados, todo parecía transcurrir con normalidad hasta que uno de los turistas decidió alimentar al animal desde el interior del automóvil, una miniván Suzuki Every Wagon alquilado para el recorrido.

La reacción del elefante fue inmediata y violenta, pues el animal comenzó a sacudir el vehículo con fuerza, intentando volcarlo, al punto de levantar dos de sus ruedas del suelo. En medio de los gritos desesperados de los ocupantes, el elefante utilizó su trompa para arrancar la puerta del automóvil, aparentemente en busca de más comida en el interior.

Las imágenes muestran cómo, ante el ataque, dos miembros de la familia logran salir del vehículo por el lado opuesto y huyen para salvar sus vidas. Entre ellos se encontraba un niño de 11 años, quien escapó descalzo en medio del pánico. Los gritos de auxilio se escuchan con claridad mientras el animal continúa interactuando con el automóvil destrozado.



El elefante finalmente retrocedió cuando otro vehículo turístico se acercó al lugar y tocó repetidamente la bocina. Y el automovil avanzó escapando del mamífero.



Liliya Mikhailovskaya, turista de 43 años, originaria de Kazán, en el suroeste de Rusia, relató posteriormente el terror vivido junto a su esposo Maxim Mikhailovsky, de 42 años, su hijo y otro viajero que los acompañaba. “Casi perdimos la vida”, aseguró tras el incidente, visiblemente conmocionada.

Según contó, apenas unos minutos antes se encontraba grabando un video, sin imaginar que lo que parecía un momento tranquilo se convertiría en una experiencia traumática. “Estaba completamente inconsciente de que un dulce momento de alimentación se transformaría en tal caos”, afirmó.

La mujer relató que su hijo quedó completamente paralizado por el miedo y que el automóvil quedó inutilizable, sin una de sus puertas. Aun así, destacó que, milagrosamente, ninguno de los ocupantes resultó herido durante el ataque. “Gracias a Dios, todo salió bien, pero estamos en estado de shock”, señaló.

En medio del caos posterior, la familia también mencionó que uno de los teléfonos móviles resultó destruido, aunque el daño fue menor gracias a que contaba con vidrio protector. Pese a los destrozos sufridos por el vehículo, el grupo logró retirarse del lugar, aunque tuvo que continuar el trayecto sin la puerta arrancada por el elefante.

El impacto emocional del episodio fue tal que los turistas decidieron suspender el resto de su jornada de avistamiento de animales. “No queremos verlos más”, se escucha decir a uno de los miembros del grupo en el video refiriéndose a los

“Un elefante puede pisotearte en cualquier momento. No esperábamos un final así”, concluyó Liliya, quien aseguró que la familia sigue reviviendo lo sucedido y agradeciendo haber salido con vida de una situación que, por pocos segundos, pudo terminar en tragedia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co