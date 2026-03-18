El choque entre Iván Cepeda y Paloma Valencia durante plenaria del Senado: qué se dijeron

En el regreso de las sesiones del Congreso este martes se dio el primer cara a cara entre los candidatos presidenciales Paloma Valencia e Iván Cepeda en la plenaria del Senado, un escenario donde han debatido en los últimos años. El choque entre ambos senadores, y ahora aspirantes a llegar a la Casa de Nariño, comenzó cuando Valencia pidió ante la plenaria explicaciones sobre posible interferencia del Gobierno en política y supuestas contrataciones con fines electorales durante la Ley de Garantías.



"Que nos cuenten cómo entonces en este Gobierno se están gastando 12 billones adicionales en nómina, empleo de la militancia, contratan la gente que ni siquiera trabaja para que voten por ellos con la plata de todos los colombianos. En plena Ley de Garantías, oigan pues, este Gobierno se ha gastado 2 billones de pesos, en eventos y publicidad. Y diciéndole a los colombianos que voten por el Pacto Histórico solapadamente, haciéndole trampa a la Constitución política y a la ley", afirmó Valencia durante la plenaria.

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"No nos vengan a decir que este es el voto libre de los colombianos, cuando aquí lo que hay es la violación permanente de las leyes y de la Constitución".

Momentos antes, Cepeda había manifestado en plenaria que no va a utilizar ese escenario para hacer campaña electoral. "Aquí se nos paga para venir a legislar, no para hacer campaña electoral. No hacer campaña electoral sucia, una campaña a punta de calumnias, mentiras, injurias, insultos, rumores porque no tienen argumentos de fondo".



Pero el tono subió en la plenaria. Valencia manifestó que Cepeda buscaba evadir el debate político. "Dicen que hagamos el debate afuera. Yo sí quisiera que vayan (a los debates), estamos listos para el debate afuera, que hablen sin papelitos en la mano a ver si pueden contestar lo que está pasando en este país. A mí me gustaría que el papá de la paz total nos explique cómo este país tiene 40.000 homicidios".



Cepeda insistió: "No voy a utilizar este escenario para hacer campaña electoral e invito a los compañeros, porque se les paga, y recuerdo a alguien haciendo comentarios altisonantes sobre lo que se les paga (a los senadores), y entonces se nos paga para venir a legislar, no a hacer campaña electoral y más campaña electoral sucia porque qué es lo que saben hacer: campaña con calumnias e injurias". El senador hizo entonces un llamado a no "desperdiciar los impuestos de los colombianos haciendo campaña electoral" en el Senado. Y reiteró: "Si quieren hacer campaña, hagámosla fuera. Y hagámoslo afuera con todos los elementos".

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El senador también le recordó a Valencia: "La última vez que debatimos aquí en este recinto, senadora y candidata, de una manera absolutamente desencajada, y con un grito, usted dijo: "No me vaya a matar, senador”. Eso es lo que ella llama un debate. Eso es lo que ella considera que es una argumentación de un debate".

Las intervenciones se dieron minutos después de que a ambos senadores respondieron a medios de comunicación sobre su continuidad en el Congreso y la posibilidad de renunciar antes de que termine la legislatura para concentrarse en la campaña presidencial. Iván Cepeda dijo que se mantendrá firme hasta el 20 de julio. "Yo estoy acostumbrado a hacer varias cosas. Lo he hecho muchas veces, entonces no tiene porque ser así. Soy una persona muy responsable y el trabajo legislativo es una cosa y yo cumplo con todo el rigor y mi campaña es otra", afirmó.

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Por su parte, Paloma Valencia no descartó la idea de dar un paso al costado para dedicarse de lleno a su campaña. "Vamos a ver, depende cómo esté la intensidad del Congreso. Por ahora, queremos venir porque los colombianos nos eligieron para seguir dando esta batalla y no queremos quedar mal con los colombianos que nos eligieron. Yo no lo descarto porque si el Congreso se pone muy intenso y uno tiene que ser campaña, uno también tiene que ahorrar el trabajo que hay que hacer".

Este primer cara a cara entre los dos candidatos augura un camino de más desencuentros en el Senado y, si bien piden que la plenaria no se convierta en un escenario de disputa electoral, falta ver que ambos candidatos asistan a los debates para mostrar no solo sus diferencias sino también sus propuestas para el país.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL