¿Qué le respondió Ecuador a Colombia por bomba hallada en la frontera?

Las relaciones entre Colombia y Ecuador tienen un nuevo punto de tensión luego de que el presidente Gustavo Petro señalara que se halló una bomba sin explotar en territorio colombiano en la frontera con Ecuador. También aseguró que el artefacto es del Ejército del país vecino, por lo que su Gobierno enviará una "nota de protesta diplomática".

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"Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano. La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática", expresó Petro. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, afirmó más temprano que expertos militares están investigando la procedencia de la bomba sin explotar, hallada en el departamento fronterizo de Putumayo, y que, según Petro, fue arrojada en un bombardeo.

Sánchez detalló que “la amenaza fue neutralizada y el riesgo para la comunidad ya fue eliminado” tras realizar la detonación controlada de la bomba encontrada, aplicando todos los protocolos técnicos para proteger la vida de los ciudadanos y evitar cualquier afectación. “La investigación continúa para establecer cómo y porqué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano. Esto se sabrá muy pronto con apoyo de las autoridades ecuatorianas”, detalló.



Petro, de otro lado, también señaló que los bombardeos en la zona fronteriza dejan "27 cuerpos calcinados", sin dar detalles de esa información, y afirmó que la explicación sobre los ataques "no es creíble", en aparente referencia a la declaración del presidente Daniel Noboa, quien ha negado estas acusaciones y aseguró que las operaciones militares contra el crimen organizado, apoyadas por Estados Unidos, se realizan únicamente en territorio ecuatoriano.



¿Qué dicen las autoridades en Ecuador?

Por su parte, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, puso este martes en duda la versión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre el hallazgo de una supuesta bomba en territorio colombiano lanzada desde Ecuador, al cuestionar que el anuncio se hizo en la madrugada y que horas después se enviara un equipo para verificarlo.



"A la 1:00 dicen haber encontrado una bomba y a las 12.00 del día sale el ministro de Defensa a decir que recién están mandando un equipo a ver de qué se trata. Entonces, si yo encuentro una bomba, despliego un equipo de forma inmediata a verificar la supuesta bomba que ha aparecido", afirmó Reimberg en declaraciones a la prensa.

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El ministro también sostuvo que ese tipo de episodios le "llaman la atención" y defendió que las acciones de seguridad emprendidas por Ecuador se desarrollan exclusivamente dentro de su territorio, en el marco de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Además, reclamó que este tipo de problemas "no se solucionan en redes sociales", sino por "vías diplomáticas". El titular de Interior también insistió en que Ecuador "respeta la soberanía" de Colombia y remarcó que el Gobierno está concentrado en combatir la "guerra" contra el narcotráfico dentro de Ecuador.

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Por ello, defendió los operativos ejecutados en diferentes zonas del país y el toque de queda decretado en cuatro de las 24 provincias para facilitar las acciones de las fuerzas de seguridad, que durante la segunda jornada se saldó con 268 personas registradas e incautaciones de armas, droga y vehículos.

Además, cargó contra Colombia al afirmar que Ecuador está pagando "los platos rotos" de un problema transnacional derivado del narcotráfico y de la falta de control sobre la producción de cocaína en el país vecino. "Lo único que hemos pedido es hagan su trabajo, hagan su parte, fortalezcan su frontera (...) Falta decisión política", manifestó Reimberg.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, declaró a la prensa que Ecuador siempre está "abierto al diálogo" y a "resolver cualquier diferencia", pero que el Gobierno está a la espera de una notificación oficial de Colombia para que el Ministerio de Defensa pueda responder a sus inquietudes.

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Con información de EFE