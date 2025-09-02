Video captó a trapecista que cayó 10 metros en show del circo Hermanos Gasca: su estado de salud

El espectáculo del Circo Hermanos Gasca en Cali, el pasado 31 de agosto, estuvo marcado por un momento de tensión que sorprendió tanto a los artistas como al público. En medio de la función, la trapecista colombiana Dayana Rodríguez, de 19 años, cayó desde aproximadamente 10 metros de altura mientras realizaba un acto sobre el alambre tenso, también conocido popularmente como 'cuerda floja'.

El incidente ocurrió mientras la joven realizaba un split en el centro del alambre, sujetando una barra de equilibrio. Pese al susto, la caída no tuvo consecuencias graves gracias a que debajo del escenario se encontraba instalado un colchón inflable que amortiguó el impacto. El momento fue grabado por varios asistentes, quienes compartieron los videos en redes sociales, donde rápidamente se hicieron virales.

De inmediato, trabajadores del circo y paramédicos acudieron en su ayuda, colocándola en una camilla para revisar su estado de salud. Rodríguez manifestó que solo sintió un golpe leve y, minutos después, volvió al escenario en el saludo final de los artistas, recibiendo una ovación del público que reconoció su valentía.



En diálogo con Blu Radio, Raúl Gasca, uno de los populares hermanos y representantes del circo, explicó los detalles del accidente y dio un parte de tranquilidad sobre el estado de la artista. “Como se ve en el video, se pierde el control y se viene abajo de la cuerda tensa de aproximadamente 10 metros de altura. Ese es el acto que ellos hacen que uno acá en el circo le llama el ‘alambre tenso’, mucha gente lo conoce como la ‘cuerda floja’, pero en realidad es un alambre de acero tenso, donde caminan, saltan y hacen unos equilibrios impresionantes”, señaló.

Según relató, la joven no logró identificar qué fue lo que ocasionó la caída: “¿Qué le pasó? Ni ella misma lo sabe, dice: ‘la verdad no sé, perdí el control y me caí, no sé’”.

Rodríguez pertenece a una reconocida familia de artistas circenses, los 'Rodríguez', quienes se especializan en este tipo de actos. Gasca explicó a la emisora: “Ella estaba haciendo un split en el alambre que es muy difícil, pero ella es profesional y lo hace todos los días. Es colombiana, se llama Dayana Rodríguez, es de una familia de circo que tiene especialistas en ese acto”.



Video del momento en el que cae la trapecista: perdió el equilibrio

Los videos grabados por los asistentes muestran cómo, tras perder la estabilidad, la joven se precipitó al vacío desde la altura del alambre. Los aplausos habituales del show se transformaron en gritos de alarma mientras el equipo del circo corría a auxiliarla. Afortunadamente, la presencia del colchón inflable evitó una tragedia. “Ella cayó en el colchón y no le pasó nada. Quedó acostada en el colchón”, precisó Raúl Gasca en Blu Radio.

El representante de la familia circense insistió en que este tipo de actos no cuentan con arneses ni redes, pues así se han concebido tradicionalmente en el mundo del espectáculo. “Quiero que sepan que este acto se hace sin ningún tipo de arnés y sin ningún tipo de red. Nosotros aquí en el Circo Hermanos Gasca les exigimos a ese acto poner un colchón. Abajo hay un colchón inflable alto, por lo cual, gracias a Dios no pasó nada”, afirmó.

#IMPACTANTE 🚨 Un tenso momento se vivió en una reciente función del Circo Hermanos Gasca en la ciudad de Cali, donde un espectáculo de rutina se convirtió en un incidente que paralizó a la audiencia. Trapecista, en plena presentación en la cuerda floja, sufrió una apartosa caída… pic.twitter.com/W7HCNmlL3C — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) September 1, 2025

Aunque la artista salió en camilla para ser valorada, pronto se comprobó que no había sufrido lesiones de consideración. “Al estar en la camilla dijo que no le dolía nada, que solo sentía un golpecito, se levantó y caminó, incluso, ella salió al final del show cuando salen todos los artistas a despedir el espectáculo”, añadió Gasca.

La familia Rodríguez tiene larga trayectoria en este tipo de acrobacias. De hecho, uno de los tíos de Dayana actualmente forma parte del Cirque du Soleil, donde también ejecuta el acto del alambre tenso. “Hay artistas que hacen ese acto en todo el mundo. Un tío de ella actualmente está en el Cirque du Soleil, se fue del Circo Gasca y actualmente hace este acto. Es la más joven de la familia Rodríguez que hace este acto. Ellos han recorrido circos del mundo”, destacó.

El circo, recordó Gasca, implica siempre un riesgo y este tipo de accidentes suelen ser comunes. “El circo es peligroso, la gente viene a ver cosas extraordinarias, cosas increíbles. Ver a un tipo por allá arriba haciendo un triple-cuádruple salto mortal, que lo hacen mis hermanos. Ver a un tipo que se para de manos por allá a siete-ocho metros. Si las cosas fueran fáciles, la gente no viene a ver cosas extraordinarias”, expresó en sus declaraciones a la emisora.

El incidente, aunque angustiante, no tuvo consecuencias graves, lo que permitió que la función pudiera terminar con normalidad. Hay que destacar que no es la primera vez que los Hermanos Gasca enfrentan momentos de tensión en medio de sus funciones. En 2022, por ejemplo, un video registró la caída de Martín Gasca en un acto de trapecio, luego de intentar un cuádruple salto mortal con su compañero conocido como ‘Juan Cebolla’. Aunque cayó sobre la red de seguridad, el hecho también generó preocupación entre los asistentes.

Raúl Gasca recalcó que, pese a la experiencia y preparación de los artistas, el riesgo es parte inherente de este tipo de espectáculos. “Este tipo de actos no lleva seguridad porque así es el circo. Nosotros exigimos eso porque ya han pasado accidentes fatales en ese acto. No aquí en nuestro circo, gracias a Dios, pero en otros circos pasan cosas porque el circo es riesgo”, subrayó.

