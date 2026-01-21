Murió subdirector de cárcel de Neiva tras atentado en el que también falleció niño de 11 años

Luego de una semana del violento atentado perpetrado contra funcionarios de la cárcel de Neiva, en el que ya había fallecido un niño de 11 años, hijo del director de ese penal, Édgar Enrique Rodríguez Muñoz, se conoció que por la gravedad de las heridas también murió Renato Solano, subdirector de esa prisión.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:53 a. m. del 13 de enero en el sector conocido como Los Olivos, mientras el director, su hijo y el subdirector del penal se movilizaban en un vehículo hacia el municipio de Rivera, Huila. Según informes proporcionados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el automotor fue interceptado por un motociclista que disparó aproximadamente en seis ocasiones.



El niño recibió un impacto de bala en la cabeza y, pese a ser trasladado de urgencia al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, falleció poco después de ingresar.



Por su parte, el subdirector de la cárcel, el teniente coronel (r) Renato Solano Osorio, fue impactado por dos proyectiles: uno en el abdomen y otro en el tórax, heridas que finalmente le causaron la muerte tras varios días del atentado. En tanto, el director Muñoz y el conductor del vehículo salieron ilesos del ataque.

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento del subdirector de la cárcel de Neiva, Coronel Renato Solano, tras los hechos de violencia ocurridos recientemente. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo en este difícil momento”, informó el Inpec. Solano era atendido en el Hospital Moncaleano.

Cuando ocurrió el ataque, el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, informó que “estos directivos no tenían ningún tipo de amenazas. Uno de ellos tenía una amenaza que es muy abstracta, del año 2023”. Añadió que el director llevaba solo diez días al frente de la cárcel de Neiva.

Desde el Inpec también hicieron un llamado por el respeto por la vida y convocaron a las autoridades para dar con los responsables de este lamentable hecho.

