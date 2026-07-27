Quién es Valeria Solano 'La Parce': parejas, carrera y victoria en La Velada del Año VI

Una colombiana se convirtió en la ganadora del primer combate de esta edición de La Velada del Año, el evento de boxeo anual organizado por el streamer español Ibai Llanos. Se trata de Valeria Solano, más conocida en las redes sociales como 'La Parce', quien se impuso en el ring ante la influencer española Fabiana Sevillano.



¿Por qué es famosa La Parce?

Valeria Solano es una cucuteña de 24 años, nacida el 18 de 2002, pero radicada desde hace varios años en Medellín. En redes sociales se ha hecho reconocida bajo el nombre de usuario de 'La Parce', acumulando más de un millón de seguidores en TikTok y 234 mil en Twitch, siendo esta última la plataforma que la lanzó a la fama en 2020.

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El camino hacia el reconocimiento de 'La Parce' inició en plena pandemia por el covid-19, cuando la cucuteña encontró en Twitch y en los videojuegos una manera de escapar a una infancia marcada por un entorno violento. Tras graduarse de bachillerato en 2018, la joven se tomó un año sabático y en medio de ese tiempo descubrió una gran afición por los videojuegos como Warzone, Call of Duty, Fortnite, entre otros.

Para 2020, Solano enfrentó la muerte de su padre y el duelo en medio del confinamiento, por lo que empezó a hacer transmisiones en vivo en la plataforma jugando estos famosos videojuegos, todo esto mientras sus estudios de Ingeniería Industrial quedaron pausados. Su personalidad y carisma la llevaron a consolidar una comunidad digital que la convirtieron oficialmente en una de las streamers más conocidas del país.



Con el paso de los años, el contenido de 'La Parce' abarcó más que videojuegos, llegando a TikTok e Instagram con videos sobre su día a día y videos de humor. Su reconocimiento internacional llegó con el nombramiento de presidenta de Atlético Parceras FC en la Queens League Américas y, recientemente, al ser anunciada como una participante de La Velada del Año VI y más aún al convertirse en la primera mujer colombiana en ganar un cinturón.



Las parejas de La Parce

Como muchas otras personalidades de las redes, la vida amorosa de La Parce también ha sido tema de interés en las plataformas digitales. Sus relaciones amorosas han estado en el foco de sus seguidores, ya que se ha relacionado públicamente con otros famosos streamers.



Valeria Solano es recordada por haber sido novia del streamer paisa WestCol, una de sus relaciones más recordadas en el medio, pues se dio antes de que alcanzara la fama internacional con su contenido. Antes de esto, la cucuteña ha revelado que tuvo una relación más privada con alguien en Medellín, con quien incluso alcanzó a convivir.

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Por otro lado, a principios de 2026 crecieron los rumores de una relación entre 'La Parce' y el reconocido streamer colombiano radicado en México, Juan Guarnizo, los cuales se confirmaron con la llegada de la influencer al país azteca. Sin embargo, en abril la pareja anunció su ruptura, luego de haberse convertido en uno de los noviazgos favoritos de las redes sociales.



¿Qué es La Velada del Año?

Ibai Llanos, el famoso streamer español, ha consolidado una gran marca a través de La Velada del Año, un evento que en ese 2026 llegó a su edición número seis. Se trata de un evento de boxeo aficionado, música en vivo y entretenimiento en el que se enfrenta en el cuadrilátero a streamers, influencers y celebridades de habla hispana.

La Parce se enfrentó y ganó el pasado 25 de julio en esta edición a la española Fabiana Sevillano en el combate inaugural de La Velada del Año VI, celebrado en el estadio La Cartuja de Sevilla. La colombiana ganó por decisión dividida (3-2) tras completarse los tres asaltos reglamentarios.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co