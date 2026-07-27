Condenan a mujer que mató a su bebé, una niña de 23 meses, en Montería: ¿cuánto pagará?

Sometió a una pequeña bebé de 23 meses a un tortuoso ciclo de violencia y la terminó asesinando: esta fue la razón por la que las autoridades en Córdoba condenaron a una mujer por la muerte de su propia hija en una vivienda del barrio Villa Melisa, el municipio de Montería, Córdoba, en hechos ocurridos en el año 2021.

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De acuerdo con las investigaciones del ente acusador, se pudo comprobar que la ahora condenada maltrató a la víctima, quien padecía una enfermedad cerebral, en repetidas oportunidades hasta que el 2 de junio de 2021 la provocó la muerte dentro de su propia casa.



Testimonios de testigos, exámenes médicos realizados al cuerpo sin vida de la pequeña de 23 meses y los antecedentes por maltrato físico que la mujer ejercía sobre la niña fueron vitales para la Fiscalía General de la Nación al momento de demostrar la responsabilidad de la agresora en el crimen. La captura de esta homicida se concretó el 8 de octubre de 2021 en el municipio de Montería.

La agresora, durante las audiencias, negó su responsabilidad frente al delito de homicidio agravado en contra de su hija. Sin embargo, las pruebas en su contra permitieron que el juez del caso la encontrara culpable por este terrible crimen y dispuso que la pena impuesta contra la agresora deberá cumplirse en un establecimiento penitenciario. Dicha pena será de 41 años y seis meses de cárcel.



Según la Fiscalía, la sentenciada se encuentra recluida en la cárcel El Pedregal, ubicada en la ciudad de Medellín. Se desconoce si la condenada pagará el tiempo que le impuso el juez en esa prisión o la cambiarán.



¿Cómo denunciar maltrato infantil?

El maltrato infantil constituye una vulneración grave de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En Colombia, cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de una situación de violencia física, psicológica, sexual, negligencia o abandono puede presentar una denuncia ante las autoridades competentes.



Cuando una persona identifica señales de maltrato, lo primero que debe hacer es proteger la integridad del menor y recopilar la información disponible sobre los hechos. No es necesario contar con pruebas concluyentes para denunciar; la simple sospecha razonable es suficiente para que las autoridades inicien una verificación.

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La denuncia puede realizarse ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de restablecer los derechos de los menores de edad. También puede presentarse en las Comisarías de Familia, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación o las Defensorías de Familia. Si el niño o niña se encuentra en peligro inminente, la recomendación es comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 123 o acudir a la estación de Policía más cercana.

Al momento de denunciar, resulta útil suministrar datos como el nombre del menor, la dirección donde ocurren los hechos, la identificación de los presuntos responsables y una descripción detallada de la situación observada. Sin embargo, la falta de alguno de estos datos no impide que se presente el reporte.

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Una vez recibida la denuncia, las autoridades evalúan el caso y adoptan medidas de protección cuando sea necesario. Estas pueden incluir visitas de verificación, atención psicológica, medidas de protección urgentes o el inicio de procesos judiciales contra los responsables.

La legislación colombiana establece que la protección de la infancia es una responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad y el Estado. Por esta razón, denunciar el maltrato infantil no solo es un acto de solidaridad, sino también una contribución fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores. Actuar de manera oportuna puede evitar que la violencia continúe y ayudar a que el niño o adolescente reciba la atención y el acompañamiento que necesita.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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