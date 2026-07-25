Polémica por video de Renzo Meneses por presunto maltrato a una mujer: "Suéltame".

Un video protagonizado por Renzo Meneses, modelo y exparticipante de realities, es polémica en redes sociales por el presunto maltrato hacia una mujer. En las imágenes compartidas por La Red se observa un forcejeo entre Meneses y una joven dentro de una habitación, mientras una segunda persona registra la escena con un celular. El material revivió antiguas denuncias en contra del también creador de contenido por otros casos de maltrato en los que se habría visto involucrado con una expareja.



¿Qué se sabe de video donde Renzo Meneses estaría maltratando a dos mujeres?

El video comenzó a circular en un principio de forma masiva en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios. En el registro se observa a Renzo Meneses sin ropa dentro de una habitación. Durante varios segundos sostiene por los brazos a una mujer, quien intenta soltarse mientras le pide de manera insistente que la deje ir diciendo "suéltame".

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Mientras esto ocurre, una segunda persona graba la escena y también enfrenta verbalmente a Meneses. En el video se escucha que le dice: "Él es un maltratador. Está acostumbrado a violentar a las mujeres" y le advierte que hará público el video. En ese momento, Meneses suelta a la mujer, se levanta de la cama y camina hacia la persona que sostiene el celular, aparentemente con la intención de detener la grabación o quitarle el dispositivo. También se escucha a Meneses responder: "A mí no me vas a pegar, yo no te voy a hacer nada". A lo que la otra persona responde: "¿Qué vas a hacer? ¿Sabes que la voy a boletear?". Y el video termina sin que se conozca qué ocurrió después de ese instante.

Hasta ahora no existe información oficial que permita establecer cuándo fue grabado el video ni se ha confirmado oficialmente la identidad de las dos mujeres que aparecen en las imágenes. Sin embargo, La Red reveló que logró comunicarse en varias oportunidades con Renzo Meneses quien manifestó que el video fue difundido fuera de contexto y aseguró que no tiene intención de participar en un debate mediático alrededor del caso. Y es que, según el programa, la persona que estaría grabando el video sería la actual pareja de Meneses y que la mujer que aparece siendo sujetada sería una amiga de ella.



No sería la primera vez que Renzo Meneses enfrenta señalamientos relacionados con presuntos hechos de violencia. En 2024, su expareja y también exparticipante del Desafío XX, Ana María Restrepo, conocida como Anamar, lo acusó públicamente de presunta violencia física y emocional durante su relación. En ese momento, Restrepo compartió fotografías de las lesiones que, según afirmó, sufrió mientras convivía con Meneses y aseguró haber atravesado varios episodios de maltrato. Por su parte, el modelo negó las acusaciones y manifestó que respetaría los procesos judiciales correspondientes.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co