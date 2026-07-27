Cuatro accidentes ocurridos en el sur de Bogotá dejan a dos personas fallecidas este lunes

Tres accidentes viales ocurridos durante la noche de este lunes 27 de julio en el sur de Bogotá dejaron una víctima fatal. Tres de los hechos ocurrieron sobre la avenida Boyacá y en dos localidades diferentes, con apenas unas horas de diferencia. Así lo confirmó la Secretaría de Movilidad a través de sus canales oficiales, donde informó sobre los siniestros y el fallecimiento de uno de los involucrados. Un nuevo accidente fue reportado a las 11:00 p. m., pero en la localidad Antonio Nariño.

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El primer accidente ocurrió alrededor de las 7:00 p. m. en la localidad de Ciudad Bolívar, en la transversal 17A con avenida Boyacá (sentido norte-sur), sector conocido como Doña Juana. Allí, las autoridades informaron que el siniestro involucró a dos motociclistas. El segundo siniestro se registró hacia las 7:50 p. m.. Según la cuenta oficial de Tránsito Bogotá, el hecho ocurrió en la localidad de Tunjuelito. Sobre la avenida Boyacá con calle 59 sur, en sentido norte-sur, tuvo lugar un siniestro múltiple que involucró a un camión y seis automóviles. Hasta el momento no se ha informado si hubo personas heridas.

Solo horas más tarde, la entidad reportó otro accidente en el que, lamentablemente, un ciudadano perdió la vida. Esta vez, el caso ocurrió también sobre la avenida Boyacá, a la altura de la carrera 8. En el hecho estuvieron involucrados un motociclista y un camión recolector de basuras adscrito a la empresa Lime. Al sitio llegaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Policía de Tránsito y otros organismos de emergencia para atender la situación y acordonar la zona. Las autoridades habilitaron paso controlado por un carril de la calzada con el fin de mantener el flujo de la movilidad mientras se adelantaban las labores correspondientes.



Autoridades tuvieron que atender un nuevo accidente que fue reportado a las 10:56 p. m. sobre la calle 11 sur con carrera 11B e involucró a un automóvil y un motociclista. En este siniestro, otra persona perdió la vida.



De acuerdo con cifras oficiales, con corte al 9 de julio de 2026, en Bogotá se han registrado 379 muertes en accidentes de tránsito, frente a 304 casos reportados en el mismo periodo de 2025 (del 1 de enero al 9 de julio). Esto representa un aumento de 75 casos, equivalente a una variación del 24,67 % en comparación con el año anterior.

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María Paula Rodríguez Rozo

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