Video | Sofía Vergara disfrutó en primera fila del concierto de Shakira: así reaccionó la cantante

La segunda presentación de Shakira en Los Ángeles, como parte de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, tuvo una invitada especial que no pasó desapercibida entre los asistentes ni en las redes sociales.



Se trató de Sofía Vergara, quien disfrutó del espectáculo desde la primera fila y posteriormente compartió imágenes y videos de una noche que reunió a dos de las colombianas más reconocidas a nivel internacional.

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Fue la propia actriz y empresaria quien mostró a sus seguidores algunos de los momentos más destacados del concierto a través de sus redes sociales, primero por me dio de sus historias y luego en una publicación en Instagram.

Las publicaciones rápidamente llamaron la atención de miles de usuarios, que celebraron el encuentro entre la estrella de la televisión y la cantante barranquillera durante una de las paradas más importantes de la gira en territorio estadounidense.



Disfrutó en primera fila

Las imágenes compartidas por Vergara permitieron ver detalles del ambiente que se vivió en el recinto.



Sin embargo, uno de los momentos que más comentarios generó fue la fotografía tomada detrás del escenario, en la que aparecen juntas Sofía Vergara y Shakira.



La imagen muestra a las dos celebridades posando sonrientes. Mientras Shakira lució una chaqueta con estampados en diferentes tonos azules y su característico cabello suelto, Sofía Vergara apareció con una camiseta amarilla inspirada en la selección Colombia.

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La publicación fue interpretada por muchos usuarios como una muestra de la cercanía y admiración mutua que existe entre las dos colombianas, quienes han logrado consolidar exitosas carreras en campos distintos del entretenimiento.

Además de las fotografías, la actriz compartió varios videos grabados durante el espectáculo. En ellos se le observa cantando, bailando y aplaudiendo mientras disfruta de la presentación de su compatriota.

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Uno de los clips más comentados fue aquel en el que Shakira advierte la presencia de Sofía Vergara bailando entre los asistentes y le envía un beso desde el escenario.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron cientos de comentarios en los que los usuarios destacaron el encuentro de dos mujeres. "Dos orgullos colombianos juntos", escribieron los internautas.

Junto a las fotografías y videos, Sofía Vergara dedicó un mensaje especial a la cantante barranquillera.

“Que emoción tan grande !!!! Divina !!! @shakira ❤️😘”, escribió la actriz en su publicación.

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Recientemente, ambas colombianas han estado en el centro de la conversación pública por sus destacadas apariciones en eventos del Mundial 2026.

Por un lado, Shakira volvió a captar la atención mundial durante la inauguración del Mundial de 2026 en México, donde interpretó Dai Dai, la canción oficial del torneo.

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Por otro, Sofía Vergara también acaparó miradas al participar en la ceremonia inaugural del partido de apertura en Estados Unidos, donde fue vista junto al reconocido actor Owen Wilson, consolidando así la presencia colombiana en dos de los escenarios más importantes del momento.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co