La reacción del Rubius tras enterarse de muerte de Gaspi en accidente aéreo: "Cuesta mucho procesar"

Personas cercanas al youtuber Gaspar 'Gaspi' Prim Díaz y al productor Lucas Vignale, ambos argentinos que figuran en el listado de pasajeros de uno de los helicópteros que chocó este domingo contra otro en Río de Janeiro, Brasil, lamentaron el accidente. La colisión de las dos aeronaves en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la capital carioca, dejó un saldo de seis personas fallecidas, aunque la policía aún no ha corroborado sus identidades.



En el listado de viajeros, según el plan de vuelo, están los nombres de Prim Díaz, Vignale y el músico estadounidense Oliver Tree. El influencer español Ibai Llanos se anticipó y lamentó -en X- el fallecimiento de su amigo youtuber, al publicar el siguiente mensaje: "Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi".



Coscu, otro reconocido youtuber argentino, también se despidió a su colega a través de X: "Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo y ilusionado, cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta… Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo".

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'Gaspi', de 23 años, tiene más de dos millones de seguidores en redes sociales y desde su cuenta de YouTube suele publicar producciones audiovisuales humorísticas, algunas de una irreverencia que provocaron que esa plataforma las inhabilite. El 26 de julio de 2025, el youtuber cobró mayor notoriedad al participar del evento boxístico amateur La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos.

A fines de mayo pasado, 'Gaspi' había anunciado un próximo lanzamiento de una nueva serie de videos en el canal de YouTube argentino Blender. Vignale, de 29 años, fue realizador de algunos de los vídeos de músicos como Bizarrap, Trueno y J Balvin. El productor publicó la última imagen conocida de 'Gaspi' a través de una historia de Instagram, en la que se le ve reclinado en una silla de playa muy cerca del mar. Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.



¿Cómo fue la reacción del Rubius al enterarse de la muerte de Gaspi?

El youtuber y creador de contenido conocido como El Rubius fue otro de los que ya se refirió a la muerte a la muerte de Gaspi y las demás personas que iban a bordo de los helicópteros que se estrellaron este domingo. De hecho, el Rubius se encontraba en un directo cuando supo del fatal accidente en Brasil.



"Es una persona con la que he hablado mucho y y y siempre ha sido súper buena gente conmigo, ¿sabes? En plan... me dejó usar un montón de canciones suyas en mis vídeos y tal, y hablar con él, ¿sabes? (...) no es alguien random para mí, quiero decir (...) Juraría haber visto ayer un vídeo de de Gaspi, pero no, fuera ya. No me gusta esta situación, chicos. Voy a cerrar el directo , la verdad", se escucha decir al streamer poco después de conocer la noticia.



Asimismo, el youtuber compartió una publicación con una fotografía de él junto a Gaspi y un breve mensaje. "Cuesta mucho procesar una noticia así, nada parece real. Amigo, gracias por ser tan increíble persona. Puede que no hubiésemos estado juntos tanto como nos hubiera gustado, pero las veces que nos veíamos y hablábamos, o cuando veía tus videos, sentía que eras de las personas mas creativas, brillantes y graciosas que conocí jamás. Y ante todo, buena persona", escribió el Rubius.

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"Gracias por todos esos momentos. Los recordaré para siempre. Un abrazo enorme a familiares y amigos. Descansa en paz, Gaspi", agregó el youtuber.

“El Rubius”:

Porque se quedó duro con la muerte de Gaspi y no caía que haya sido verdad pic.twitter.com/RTDntauUMF — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) June 14, 2026