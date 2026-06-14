Premonitorios signos en videos de Gaspi, meses y hasta años antes de su muerte en accidente aéreo

El youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, viajaba en uno de los dos helicópteros que colisionaron este domingo en pleno vuelo en Brasil, dejando al menos seis muertos, informó una fuente policial. El nombre de Gaspi figura en los manifiestos que compartió esta fuente, que señaló que las víctimas aún no podían ser identificadas formalmente ya que estaban gravemente quemadas por el impacto.



Los helicópteros chocaron la mañana del domingo en el barrio Recreio dos Bandeirantes, oeste de Rio de Janeiro, antes de precipitarse en el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos. El incendio provocado afectó al menos 20 vehículos, informaron los bomberos. Uno de los helicópteros transportaba a cinco personas y el otro únicamente al piloto. No hubo sobrevivientes. Prim, conocido en internet como "Gaspi", tenía 23 años. Con 2,84 millones de seguidores en YouTube, destacaba por su contenido lleno de humor y sus entrevistas callejeras. El alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, declaró más temprano que había "ciudadanos extranjeros a bordo de una de las aeronaves", sin dar más detalles.



"Yo estaba trabajando y escuché una explosión muy fuerte. El local llegó a temblar", contó a Thamires Santos, de 27 años y empleada de un restaurante Burger King. "Había un helicóptero que venía de un lado y otro del otro. Se encontraron, chocaron y partes de los helicópteros salieron volando en todas direcciones", relató. El portavoz de los bomberos, el teniente coronel Fabio Contreiras, declaró a CNN Brasil en el lugar de los hechos que aún no estaba claro cómo se desarrolló exactamente el accidente. "Partes de la aeronave están esparcidas a cientos de metros de distancia, así que la información que tenemos sigue siendo muy preliminar (...) necesitamos obtener las grabaciones y los videos para entender exactamente qué ocurrió", afirmó.

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Contreiras dijo que los equipos de rescate hallaron un helicóptero en llamas entre los autos eléctricos, con cinco víctimas en su interior. El segundo helicóptero, encontrado a unos 100 metros de distancia, transportaba únicamente al piloto. Imágenes difundidas por medios locales mostraban una densa columna de humo negro elevándose desde la concesionaria, donde varios autos estaban en llamas. Contreiras señaló que el hecho de que las aeronaves se hubieran estrellado en el área de estacionamiento había evitado un saldo de muertos más elevado. "Dadas las viviendas que hay alrededor, el accidente podría haber sido mucho más trágico", dijo. El portavoz de los bomberos destacó las dificultades de combatir un incendio que afecta a vehículos eléctricos, los cuales contienen baterías de iones de litio.



"Cuando este tipo de batería se incendia, libera gases altamente tóxicos y aumenta tanto la temperatura como la intensidad del fuego. Apagar un incendio en uno de estos vehículos requiere entre tres y cuatro veces la cantidad de agua necesaria para un incendio en un automóvil convencional", explicó. Los accidentes de aeronaves pequeñas son frecuentes en Brasil, el quinto país más grande del mundo.



Los premonitorios videos de Gaspi publicados mucho antes de su muerte

Usuarios en redes sociales popularizaron fragmentos de videos creados y compartidos por Gaspi meses y hasta años antes de su repentina muerte. En dichos clips se aprecian detalles que han sido relacionados con la repentina muerte del youtuber y con la forma en la que falleció.

Uno de los momentos se dio en el video titula "La vuelta de Gaspi", en la que el creador se encuentra dentro de un taxi y en el parabrisas se logra ver los números "06 14", que los relacionan precisamente con la fecha en la que murió: sábado 14 de junio de 2026, el día 14 del mes seis. Ese video fue publicado en YouTube el 23 de diciembre de 2024, hace casi año y medio.



Otro momento se dio en el video titulado "Gaspi camino a la velada". En este, el youtuber se encuentra entrenando y un helicóptero le pasa por encima. Los usuarios aseguraron que esto se relaciona con la muerte de Gaspi, que se dio porque iba en uno de los helicópteros que se estrelló. El número "06 14" vuelve a aparecer en este video, al parecer en el mismo vehículo que en el otro video, pero justo en el momento en el que muere un personaje.

