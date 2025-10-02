Video | Tiene 4 años y sorprendió a estudiante de astrofísica con sus respuestas del espacio

La pasión y el talento genuino a menudo trascienden las barreras de la edad: este es un hecho que ha quedado marcado con la historia de Thomas, un niño de Chile quien, a sus cortos cuatro años, está cautivando a miles de personas en las redes sociales. Bajo el perfil @soyastromas en TikTok, el pequeño ha expuesto una curiosidad desbordante y un conocimiento sobre el espacio que parece no tener límites.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El suceso que catapultó a Thomas al reconocimiento virtual fue una conversación en línea con Carol Jiménez, estudiante de astrofísica en la Universidad de Aberystwyth, ubicada en el Reino Unido. Durante la charla, Thomas demostró un conocimiento científico inesperado, dejando a Carol sin palabras. La joven investigadora, quien también comparte contenido en Instagram como @carol_astrophysics, se mostró impresionada por la claridad con la que el niño respondía a sus preguntas.

El pequeño astrónomo explicó con naturalidad y entusiasmo fenómenos cósmicos complejos. Por ejemplo, detalló el proceso mediante el cual una estrella supermasiva, al agotar su energía, explota en una supernova y cómo el núcleo resultante se colapsa hasta volverse tan denso que ni siquiera la luz puede escapar, dando origen a un agujero negro.



Además, Thomas abordó el destino de nuestro propio sistema solar. Señaló que el Sol, al no poseer la masa necesaria para transformarse en un agujero negro, terminará su ciclo de vida primero como una gigante roja para luego convertirse en una estrella densa que se enfriará gradualmente. También mencionó características de diferentes galaxias, incluyendo la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Su dominio de conceptos complejos fue tan notable que dejó a la estudiante de astrofísica "sin palabras".

Publicidad

El impacto del encuentro trascendió las redes sociales. Carol Jiménez, inspirada por el interés del niño, contactó a la familia con una propuesta de poder enseñarle a Thomas en su camino científico. Thomas aceptó la con entusiasmo, manifestando específicamente su deseo de tomar clases para profundizar sus conocimientos sobre el universo y, en particular, sobre los agujeros negros.

La familia, según lo expresado en redes sociales, acogió la iniciativa con emoción, reconociendo a Carol como una "mujer maravillosa de las ciencias" y una "profe que inspira a la próxima generación de científicos".

Publicidad

El alcance de Thomas en TikTok ya supera los 140 mil seguidores, donde sus padres documentan su progreso y comparten contenido educativo sobre fenómenos astronómicos. Cuando se le preguntó sobre su futuro, Thomas afirmó que desea convertirse en astrónomo y estudiar el nacimiento de las estrellas, la formación de planetas extrasolares y el origen de los planetas enanos. De momento, su curiosidad y su fascinación por cuerpos celestes como Mercurio, su planeta favorito, lo perfilan como una promesa de la ciencia chilena.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL