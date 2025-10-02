En vivo
Noticias Caracol
Video | Tiene 4 años y sorprendió a estudiante de astrofísica con sus respuestas del espacio

Thomas, un niño chileno de solo cuatro años, se ha vuelto un fenómeno viral en TikTok tras demostrar un conocimiento avanzado sobre el universo, capturando la atención de la comunidad científica.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2025
Chileno de 4 años sorprende por su conocimiento sobre el espacio
El joven de solo 4 años desea convertirse en astrónomo y estudiar el nacimiento de las estrellas.
