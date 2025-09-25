En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Triple feminicidio de jóvenes de 15 y 20 años en Argentina se transmitió en vivo por redes sociales

Triple feminicidio de jóvenes de 15 y 20 años en Argentina se transmitió en vivo por redes sociales

El caso de Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20 años) y Lara Morena Gutiérrez (15 años) ha conmocionado a ese país. Autoridades revelaron la hipótesis del crimen, en el que un poderoso narco peruano es el principal señalado.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 25 de sept, 2025
Triple feminicidio en Argentina.
Triple feminicidio en Argentina.
Ficha de búsqueda de las víctimas.

