Video | Influencer chino muere en plena transmisión cuando se estrella en su helicóptero

El creador de contenido Tang Feiji, de 55 años, falleció al chocar su aeronave en Sichuan, China, quedando la tragedia registrada por completo en una transmisión en vivo para sus seguidores.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2025
Influencer chino fallece en plena trasmisión en vivo
La aeronave le costó al creador de contenido 350.000 yuanes, equivalentes a un poco más de 190 millones de pesos.
