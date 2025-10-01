Video | Influencer chino muere en plena transmisión cuando se estrella en su helicóptero

La comunidad digital en China y el resto del mundo fue testigo de un suceso impactante, cuando el influencer Tang Feiji, de 55 años, perdió la vida durante una transmisión en vivo en la plataforma Douyin, la versión local de TikTok. El accidente, ocurrido el pasado 27 de septiembre en el condado de Jiange, provincia de Sichuan, ha conmocionado a sus seguidores.

La tragedia se desarrolló en tiempo real frente a una audiencia conectada a la retransmisión. Las plataformas digitales se han consolidado como un escenario donde los creadores pueden alcanzar un gran reconocimiento, pero en ocasiones, se convierten en el lugar de situaciones dolorosas que impactan fuertemente a las audiencias.



El suceso y el impacto digital

Tang Feiji se encontraba volando su birrotor, una aeronave ultraligera que él mismo había modificado. Las imágenes difundidas mostraban al influencer maniobrando la aeronave con una cámara frontal que registraba el vuelo. De acuerdo con los reportes, en un momento dado, Feiji perdió el control del ultraligero. La aeronave cayó en picada y se estrelló fuertemente contra el suelo, lo que resultó en una explosión inmediata y el posterior incendio del aparato. La escena angustiante, que quedó registrada por la transmisión, dejó en impactados a los usuarios que seguían las hazañas aéreas del creador de contenido.

De acuerdo con algunos medios locales, el influencer había adquirido la aeronave ultraligera en 2024, por un costo cercano a los 350.000 yuanes, equivalentes a un poco más de 190 millones de pesos. El aparato era un modelo de un solo asiento con un peso de poco más de 115 kilogramos.



La polémica sobre la seguridad

La fatalidad ha sacado a la luz importantes interrogantes sobre la seguridad de las prácticas aéreas aficionadas. Se ha confirmado que, a pesar de su gusto y amor por la aviación, Tang Feiji no había completado los trámites necesarios ni la documentación requerida para operar como piloto con licencia.



Esta falta de acreditación se sumó a detalles previos revelados en sus contenidos, ya que el propio influencer había comentado en videos anteriores que había conseguido dominar los controles del birrotor con tan solo seis horas de práctica. Este hecho ha provocado críticas significativas sobre la necesidad de establecer una regulación más estricta y exigir un entrenamiento formal para quienes se dedican a la aviación recreativa.

Además, la muerte de Tang Feiji subraya cómo en la búsqueda de contenido original y de alto alcance en plataformas digitales, los creadores de contenido no miden los riegos a los que se pueden llegar a exponer.

"Helicóptero"



