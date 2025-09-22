Video: TikTok viral en Ecuador podría reunir con su familia a colombiano que perdió la memoria

Una sonrisa espontánea, captada en video viral, se convirtió en una esperanza para una familia de Medellín que busca a su ser querido desaparecido. Esta es la historia de Diego Londoño, un colombiano de 41 años del que no se sabe nada tras una pérdida de la memoria hace dos años. Hoy, gracias a un TikTok grabado por una joven empresaria en Ecuador, esa búsqueda podría tener un final feliz.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Todo comenzó en Machala, una ciudad ecuatoriana ubicada en la provincia de El Oro, cerca de la frontera con Perú, a diez horas por vía terrestre de Quito, la capital. Amy Solano, empresaria y fundadora de la marca de ropa Rafaela, asistió como de costumbre a su tienda Tulipé Concept Store para grabar contenido promocional. Frente al espejo del local, mientras modelaba ropa, captó un gesto inesperado: un hombre, habitante de calle, la saludó con una sonrisa desde el otro lado del vidrio.

“Me pareció muy lindo”, dijo Amy en diálogo con Noticias Caracol. Ese gesto espontáneo la conmovió y decidió compartir el video en Instagram. Ante los buenos comentarios que recibió, lo subió también en TikTok, a una cuenta que recientemente había creado, sin imaginar lo que vendría tras la publicación.



Publicidad

Un día de suerte, como dice la canción

Para acompañar el video, Amy eligió la canción Día de suerte, de Alejandra Guzmán. La letra parecía escrita para ese momento: “Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte, y te cruzaste en mi camino ahora creo en el destino”. En el video se le puede ver sonriente, sorprendida por el gesto del desconocido.

Al despertar al día siguiente, Amy descubrió que el video se había vuelto viral. Cientos de comentarios celebraban la ternura del momento, el gesto del hombre, y la conexión entre ambos. Algunos incluso comparaban al hombre con el modelo e influencer peruano Diego Rodríguez Doig quien, al notar que había sido etiquetado muchas veces, compartió el video, aumentando aún más su alcance. Hoy, el video acumula más de 35 millones de reproducciones y casi tres millones de “me gusta”.



Comentarios que cambiaron el rumbo de la historia

La viralidad del video hizo que llegara a personas de todo el mundo. Amy comenzó a recibir mensajes inesperados: una mujer desde Alemania decía ser la exesposa del hombre; otra aseguraba que se parecía a su esposo desaparecido hace 20 años y muchos más de este estilo sobre personas que son buscadas, pero hubo tres comentarios que marcaron un antes y un después:

Publicidad

Lucia Londoño: “Hola buenas tardes. Él es Diego Londoño de Colombia, es mi hermano y lo estamos buscando hace 2 años 😳. Agradecemos alguna información 🙏🙏”.

Olga Judith Londoño: “Saludos Amy, el chico del video es mi hermano ❤️se llama Diego Londoño somos de Colombia y llevamos tiempo buscándolo, gracias 🙏 por tu vídeo, que alegría verlo🥰 por favor si lo contactas, escríbenos, a cualquiera de nosotras, estaremos muy pendientes. bendiciones 🤗”.

Marta Londoño: “Hola Amy, soy Martha Londoño, desde la ciudad de Medellín, Colombia. Ese joven es mi hermano se llama: Diego Luis Londoño, es colombiano, tiene 41 años, esposa y su hija viven en Alemania. Esa mirada de persona enamorada y con ternura, que le robaste es por la sencilla razón de que eres muy parecida e igual de hermosa a la esposa de él. Gracias por devolvernos la alegría de volverlo ver y saber de él, eres un ángel enviada por Dios 😇😇😇😇😇”.

Estos comentarios corroboraban el primer mensaje que recibió Amy. Tras contactarse con las hermanas Londoño, la familia le explicó que Diego perdió la memoria hace varios años. No recuerda su nombre, ni su origen, ni ningún detalle de su vida. La última vez que lo vieron fue en Colombia, y desde entonces, su paradero era un misterio.

Publicidad

Ahora, el video de Amy, grabado por casualidad, les devolvió la certeza de que estaba vivo.

Joven ecuatoriana que grabó el TikTok no ha dejado de buscar al colombiano desaparecido Fotos: capturas de pantalla TikTok @amysolanogutierrez

“Un ángel enviado por Dios”

Amy se convirtió en el puente entre la familia y Diego. En diálogo con Noticias Caracol, afirmó que está dispuesta a buscarlo y a ayudar en lo que pueda. Desde entonces, ha mantenido contacto constante con la madre y hermanas de Diego, quienes le han dado instrucciones sobre cómo acercarse a él en caso de encontrarlo. No es agresivo ni reacciona mal, solo perdió memoria severamente.

Publicidad

La historia conmovió a miles de usuarios en redes sociales quienes le han pedido los mantenga informados sobre el tema. Amy ha compartido actualizaciones en TikTok e Instagram, manteniendo a todos al tanto de la búsqueda. Los Internautas se han convertido en aliados, compartiendo información y ayudando a rastrear el paradero de Diego.



Un giro inesperado: Diego Londoño en Perú

El 21 de septiembre, Amy compartió una noticia esperanzadora: Diego fue visto en una iglesia pentecostal en Perú el viernes anterior. El pastor del lugar confirmó que ha asistido en otras ocasiones. Machala, al ser fronteriza con Perú, permite un paso rápido entre ambos países. Amy pidió ayuda a sus seguidores por si tienen información de él en Perú.

En un video en vivo, se puede ver a hombre participando en un culto, confirmando toda esta información.

Creen haber visto a Diego Londoño en Perú: el video que podría llevarlo de vuelta a casa Foto: captura de pantalla TikTok

Trámites para el reencuentro

La familia Londoño está gestionando trámites consulares con las embajadas de Perú y Ecuador para facilitar el reencuentro. Amy, desde Machala, ha intermediado con las autoridades locales y continúa comprometida con la causa.

“Espero que este encuentro fortuito termine en un final feliz”, dijo a Noticias Caracol.

Publicidad

Los comentarios en redes sociales no han parado. Muchos llaman a Amy “un ángel” o le dicen que “Dios lo colocó en tú camino por una razón 🙌🏼🤍🤍🤍✨” y más mensajes admirando su compromiso con esta causa, además de pedirle las actualizaciones del desenlace de esta historia. Ella solo responde que solo hizo lo que le dictó el corazón y ojalá haya un final feliz.