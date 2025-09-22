En vivo
Video: TikTok viral en Ecuador podría reunir con su familia a colombiano que perdió la memoria

Video: TikTok viral en Ecuador podría reunir con su familia a colombiano que perdió la memoria

Un video grabado de casualidad por una joven empresaria en Ecuador podría ser la clave para reunir a Diego Londoño con su familia en Medellín. El hombre perdió la memoria y no se conocía su paradero hace dos años.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 22 de sept, 2025
Empresaria ecuatoriana grabó un TikTok sin saber que podría ayudar a encontrar a un colombiano desaparecido
Fotos: capturas de pantalla TikTok

