Video | Tragedia en boda: hombre murió mientras bailaba con su esposa en plena celebración

Una ceremonia de matrimonio celebrada en Egipto terminó en tragedia cuando el novio colapsó mientras bailaba con su esposa. El evento, que inicialmente transcurría con normalidad y alegría, se transformó en una situación de emergencia en cuestión de segundos. El joven, identificado como Ashraf Abu Hakam, estaba disfrutando de la fiesta en compañía de sus seres queridos cuando cayó al suelo repentinamente.

De acuerdo con los registros en video y los testimonios de los presentes, el hombre se encontraba bailando una danza tradicional egipcia conocida como Saidi. Esta danza se realiza comúnmente en eventos sociales, especialmente en bodas, y en ella los participantes suelen utilizar bastones como parte del ritual. Tanto Ashraf como su esposa participaban activamente en esta parte de la celebración, y cada uno sostenía uno de estos bastones al momento del incidente.



Hombre murió mientras bailaba con su esposa en plena boda

Ashraf, vestido con un esmoquin, estaba visiblemente entusiasmado mientras compartía el momento con su esposa en el centro de la pista de baile. Sin embargo, en cuestión de segundos se desplomó ante la mirada atónita de los asistentes. La música fue detenida inmediatamente, y algunos invitados corrieron a intentar auxiliarlo. En el video difundido por redes sociales, se observa a varias personas acercarse con rapidez, mientras otras se alejan consternadas.

Pese a los intentos por reanimarlo en el lugar, el joven no reaccionó. Fue trasladado de inmediato a un centro médico, pero los doctores confirmaron que había fallecido antes de llegar. El diagnóstico inicial indicó que se trató de un paro cardíaco fulminante, según reveló The Sun. Los informes no especifican si el joven tenía antecedentes médicos relacionados con enfermedades cardiovasculares.



Sin embargo, su fallecimiento ha causado gran conmoción, no solo entre quienes asistieron al evento, sino también entre usuarios de redes sociales que vieron el video y compartieron mensajes de condolencia a su familia. Algunos conocidos de Ashraf lo describieron como una persona con entusiasmo por la vida y planes para el futuro. Comentaron que había estado muy involucrado en los preparativos del matrimonio y que se mostraba feliz por dar este paso con su pareja.

También se difundieron mensajes dirigidos a la esposa, quien presenció el momento exacto en que su esposo cayó al suelo. Muchos usuarios expresaron preocupación por su estado emocional, además de enviarle deseos de fortaleza para afrontar una pérdida de tal magnitud en circunstancias tan particulares.



El caso de otra joven que también murió en plena boda

Este caso ha tenido repercusión internacional por la coincidencia con otro suceso similar ocurrido apenas días antes en Bosnia y Herzegovina. En esa ocasión, una joven enfermera de 26 años, identificada como Adna Rovčanin-Omerbegović, también murió el día de su boda. Según informaron medios locales, la mujer comenzó a sentirse mal poco después de finalizar la ceremonia. Fue llevada a un hospital, donde cayó en coma y murió dos días después.

Adna, quien también era influencer y propietaria de un salón de belleza en Sarajevo, recibió numerosos mensajes de despedida en redes sociales. Sus amigos y familiares realizaron publicaciones en las que compartieron su incredulidad ante lo ocurrido. La joven era una figura conocida en su comunidad y su muerte generó un importante impacto.

