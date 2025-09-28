En vivo
Video | Tragedia en boda: hombre murió mientras bailaba con su esposa en plena celebración

El joven, que se desplomó durante la celebración, sufrió un infarto fulminante mientras bailaba una danza tradicional con su esposa, ante la mirada de decenas de invitados.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 28 de sept, 2025
Novio fallece durante su boda mientras bailaba junto a su esposa en Egipto
The Sun

