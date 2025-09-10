Después de 57 años juntos, mujer le pidió matrimonio a su pareja: el video es viral

El amor no entiende de edades ni de calendarios y eso lo han demostrado muy bien la 'Yaya' y el 'Tata', una pareja argentina que lleva 57 años juntos y que sorprendió a toda su familia al comprometerse en medio de una reunión familiar, muestra que a pesar del paso de los años, lo que mantiene vivo el amor son los pequeños gestos cotidianos.

Su historia se volvió viral después de que la abuela tomara la decisión de hacer un anuncio frente a todos y sorprendiera a su familia con una emotiva propuesta que terminó por conmover a miles de usuarios en redes sociales.



Momento en que mujer le pide matrimonio a su pareja tras 57 años juntos

Durante una reunión familiar, la mujer interrumpió la comida para dirigirse a sus hijos y nietos con un anuncio inesperado: "Yo quiero decirles algo a todos, que me conocen bien, en especial mis hijos, mis nietos, los que faltan ya van a llegar no importa. Yo estoy en pareja con un señor que ahora en este momento quisiera pedirle casamiento", explicó la Yaya, según se ve en el video compartido por su nieta Victoria en TikTok.

El momento tomó por sorpresa a todos, incluso al 'Tata'. La mujer sacó un anillo de su bolsillo y, con gran ternura, se lo entregó a su pareja poniéndose de rodillas frente a él. Ante la mirada emocionada de la familia, el Tata respondió con un abrazo fuerte, un beso y lágrimas que confirmaban que el amor sigue intacto y que, efectivamente, llegarán al altar luego de más de 50 años juntos.



La publicación, compartida en TikTok por Victoria, ya acumula casi 492.000 visualizaciones y cientos de comentarios que celebran el gesto romántico: "Yo llorando por gente que no conozco", "¿puedo ir?", "felicidades a los novios" y "qué bonitos", son solo algunas de las reacciones que muestran la empatía generada por la escena.

Aunque no se trató de una pedida de mano tradicional, sino de la renovación de votos matrimoniales, el gesto fue recibido con entusiasmo por los familiares y la comunidad digital. Como bromeó la propia Victoria en la descripción del video: "No estoy llorando, se me metió algo en el ojo".

Más allá de las cifras virales, lo que queda es la enseñanza de que las relaciones largas no tienen por qué perder la chispa. A veces, basta con un detalle inesperado para recordar que el amor, cuando es verdadero, no caduca ni siquiera después de casi seis décadas compartidas.

